Klaudia El Dursi ma problemy zdrowotne. Cierpi na sześć schorzeń

Klaudia El Dursi zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Wówczas uczestniczka otrzymała złoty bilet, a jej kariera w show-biznesie nabrała zawrotnego tempa. Jakiś czas później dostała możliwość prowadzenia jednego z najbardziej popularnych reality show. Obecnie emitowany jest siódmy sezon "Hotelu Paradise". Ostatnio zaskoczyła internautów poruszającym wpisem. Chodzi o problemy zdrowotne.

Klaudia El Dursi ma problemy zdrowotne. Dodała poruszający post

Klaudia El Dursi prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 890 tysięcy użytkowników. Celebrytka często uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje chwile zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Niedawno podzieliła się szczerym wyznaniem. Ten wpis poruszył obserwatorów. "Muszę się wam do czegoś przyznać. Mam już dość, jestem zmęczona i zrezygnowana" - zaczęła.

Jak się okazuje, celebrytka od kilku lat mierzy się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi, a serie specjalistycznych badań i dobrane leki nie przynoszą oczekiwanych efektów. "Od kilku lat całe moje życie kręci się wokół dolegliwości żołądkowo-jelitowych, ciągłe badania, kolejne wyrzeczenia, następny antybiotyk, wielka nadzieja, a jest tylko gorzej i gorzej..." - wyznała.

Klaudia El Dusri poinformowała, że mierzy się z licznymi schorzeniami. Wymieniła m.in. przepuklinę, zakażenie bakterią helicobacter pylori, zespół jelita drażliwego, refluks, zapalenie żołądka i SIBO (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego), które znacznie utrudniają jej funkcjonowanie. "Uważam na to co jem, tak naprawdę niewiele jem. Oczywiście bez glutenu, tylko low fodmap, zero smażonego, tylko delikatne, zdrowe, nieprzetworzone! Czy to pomaga? Nie. Dni z dobrym samopoczuciem jest zdecydowanie mniej niż tych ze złym. Chciałabym, żeby było normalnie" - napisała.

Klaudia El Dursi podupadła na zdrowiu. Fani ruszyli z radami

Do opublikowanego wpisu celebrytka załączyła zdjęcie. Na fotografii ma nietęgą minę. Widać na niej frustrację i zrezygnowanie. Internauci nie mogli przejść obok tego obojętnie. Pod udostępnionym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Fani przesyłali jej ciepłe słowa oraz wyrazy wsparcia. Wiele osób próbowało ją także podnieść na duchu. "Współczuję" - napisała jedna z internautek. "Stres jest odpowiedzialny za całą somatykę" - stwierdziła następna. "Dużo zdrowia życzę" - dodała kolejna.