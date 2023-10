Ksiądz Woźnicki grzmi z ambony. Zaatakował Owsiaka

Ksiądz Michał Woźnicki zyskał popularność w sieci za sprawą kontrowersyjnych kazań. Wielokrotnie w prymitywny sposób atakował znane osoby. Ostatnio wziął się za Roberta Lewandowskiego. "Zboczeniec jest? A żonę ma! Lewandowski - piłkarzyk z opaseczką LG itp. itd. Bo zboczony w głowie jest" - głosił kapłan. Tym razem oberwało się Jerzemu Owsiakowi, prezesowi fundacji WOŚP. Padło wiele obraźliwych słów.

Ksiądz Michał Woźnicki atakuje Jerzego Owsiaka

Ksiądz Michał Woźnicki został jakiś czas temu wydalony z zakonu salezjanów i nałożono na niego suspensę, czyli zakazano mu sprawowania mszy i nauczania. Duchowny nic sobie z tego nie robi i dalej głosi swoje skandaliczne kazania, które relacjonowane są w serwisie YouTube. W jednym z ostatnich wziął się za Jerzego Owsiaka. Wszystko za sprawą plakatów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które pojawiły się na mieście. Tegoroczna kampania dotyczy sepsy i hasło przewodnie oburzyło księdza. "Polacy! Pokonajmy to zło" - taki napis można dostrzec na plakatach. Według Woźnickiego to otwarte nawoływanie do obalenia obecnie panującego rządu. "Plakaty przez Polskę idą: "pokonamy to zło". Orkiestra Świątecznej Pomocy, na dole jest sepsa. Prawdopodobnie antypisowski plakat. Ale o co chodzi tak naprawdę? Pokonamy zło? To jakie zło? Pokonamy grzech. I błąd. A za tym już Orkiestra Świątecznej Pomocy i Owsiak - zwodziciel - nie staje. Bo sam jest grzesznik (...) Udaje młodzika" - głosił z ambony, dodając jeszcze jedno niewybredne wyzwisko. Ksiądz posunął się dalej i zaczął komentować także wygląd Jerzego Owsiaka i omawiać szczegóły jego pochówku, bo jak sam twierdzi, ten już nadchodzi.

W żółtych okularach go pochowają, czy jakich? Skremują? Skompostują? Będzie księdza o spowiedź wołał normalnie, czy będzie się jąkał medialnie? A do Boga jak będzie mówić? Chodzi o to - uznać grzech. Muszę uznać grzech... każdy grzech (...). Ten, który w oczach bożych jest złem - wykrzykiwał Woźnicki.

Ksiądz Michał Woźnicki atakował też Rodowicz i Kozidrak. "Spróchniałe matrony"

W historii swoich skandalicznych Kazań ksiądz Michał Woźnicki nie raz atakował popularne i lubiane osoby z show-biznesu. Podczas jednego z kazań zabrał się za Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak. Do obrażania pań natchnął go jeden z występów. Nie omieszkał swoimi głębokimi refleksami podzielić się z wiernymi, a takich z pewnością jeszcze ma, o czym świadczą statystyki w serwisie YouTube. Co ciekawe, duchowny bardzo często życzy osobom, o których wspomina, rychłej śmierci. Tym razem pożałował, że panie zbyt długo meczą się na tym świecie. "Minęło kilkadziesiąt lat, a my widzimy te podstarzałe gwiazdeczki. Jedna niczym czarownica ruszająca się, druga na szczudłach. Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę: hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony (...) Nie każdemu będzie dana szybka śmierć, niektórzy się namęczą. Z tego, co kiedyś ludzie podziwiali, zostanie tylko próchno. Zadatki tego już dzisiaj widać. Nie podejrzewam gwiazd o obżarstwo, chociaż proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla? Jakby biskupem była. A nie jest" - mówił z ambony.