Pandora Gate Sylwestra Wardęgi przybiera na sile. Do maja 2018 roku słynny "człowiek-pająk" prowadził najpopularniejszy polski kanał na YouTube, kiedy to przebił go Blowek. Po ujawnieniu rzekomych skandalicznych zachowań swoich kolegów po fachu dotyczących osób nieletnich, jego nagrania znów biją rekordy popularności. Afera, którą wywołał swoim filmikiem, już dotarła chyba do każdego miejsca w Polsce i jest szeroko komentowana.

Zbigniew Ziobro odniósł się do Pandora Gate. Wyszedł z ważnym apelem

Sprawa trafiła już nie tylko do najważniejszych polityków w państwie, takich jak premier Mateusz Morawiecki, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk czy Sławomir Mentzen z Konfederacji. Teraz na celownik wzięło ją sobie również Ministerstwo Sprawiedliwości ze Zbigniewem Ziobro na czele.

Apeluję do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje w tej sprawie, aby zgłaszali się do prokuratury. Współpraca jest niezbędna, aby prokuratura i organy ścigania mogły sprawnie działać. Każdy, kto ma wiedzę na temat tego rodzaju przestępstw, a nie przekazuje tej wiedzy organom ścigania, może liczyć się z odpowiedzialnością karną - powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.

PandoraGate rozpoczęła lawinę internetowego szamba. Co dalej?

Pandora Gate zapoczątkowała lawinę dotychczas nienagłośnionych spraw, które wywróciły polski internet do góry nogami. Na światło dzienne wychodzą coraz bardziej szokujące historie. Zaczęło się od dziewczyny Gargamela ujawniła, że ten znęcał się nad nią psychicznie, kiedy byli w związku. Później Daria Dąbrowska opowiedziała wyjawiła, że Krzysztof Gonciarz miał rzekomo wykorzystywać uzależnione kobiety. Z kolei w jej kierunku rzekomo kierował seksistowskie teksty. To był jednak dopiero początek. Według informacji przekazanych przez "człowieka-pająka" w materiale Pandora Gate wynika, że Stuu i paru innych youtuberów (Boxdel, Marcin Dubiel i inni) mieli rzekomo nawiązywać relacje z nieletnimi fankami i ponoć wysyłać im erotyczne wiadomości. Boxdel i Dubiel odnieśli się do sprawy, wydając oświadczenia w postaci filmików. Teraz na jaw wychodzi najbardziej straszna historia - tajemniczy youtuber ma stać pod zarzutem gwałtu.