Laura i Karol z "ŚOPW" na nowym kadrze ze ślubu. Nie szczędzili sobie czułości

Historia Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doskonale pokazuje, że los potrafi być przewrotny. Uczestnicy poznali się właśnie dzięki udziałowi w telewizyjnym eksperymencie, ale eksperci nie połączyli ich w parę. Laura z mizernym skutkiem została dobrana w parę z Maćkiem, a Karol stworzył pamiętny związek z Igą, który zapisał się jako jedna z największych pomyłek w historii show. Podczas emisji programu, Karol i Laura zauważyli, że się sobie podobają. Pierwszy krok zrobił uczestnik, który nawiązał kontakt z byłą żoną Macieja za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak zaczęła się ich trwająca do dziś relacja, którą niedawno postanowili sformalizować.

REKLAMA

Zobacz wideo Małżeństwo Igi i Karola ze "ŚOPW" to jedna największych porażek show

Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na nowym zdjęciu ze ślubu

Widzowie często dopytywali Laurę i Karola o ewentualny ślub, jednak żadne z nich nie chciało zdradzać planów. W czerwcu tego roku zakochani uchylili jednak rąbka tajemnicy, chwaląc się na Instagramie, że zaręczyli się podczas wakacji we Włoszech. Nadal jednak nie chcieli mówić o ślubnych przygotowaniach, ukrywali też w tajemnicy datę wielkiego dnia. Wraz z początkiem października potwierdzili jednak, że 30 września się pobrali. Od tego momentu wrzucają widzom poszczególne kadry z wesela. "Wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo dziękujemy za życzenia z okazji naszego ślubu" - czytamy na jednej z fotografii. Jak wyglądali? Laura postawiła na nietypową, lejącą suknię z dekoltem w kształcie litery "V" i długimi rękawami. Do ślubnej kreacji dobrała srebrne buty na wysokim obcasie. Karol postawił na klasyczny ciemny garnitur z białą koszulą i muchą. Więcej zdjęć z wesela pary znajdziecie w galerii na górze strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia' - Laura i Karol wzięli ślub fot. Instagram @lori.label.love

Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znali się przed programem?

Karol Maciesz jakiś czas temu wyjawił, że poznał Laurę, gdy do emisji trafił drugi odcinek. Gdy wyszło na jaw, że są parą, wówczas pojawiało się sporo plotek, że znali się przed programem. Taką teorię na temat ich związku przedstawił Jacek Wojciechowski, który próbował stworzyć relację z Natalią Kobielą, co ostatecznie im się nie udało. Przyznał, że według niego Karol i Laura "znali się wcześniej i zgłosili się do eksperymentu, sądząc, że ich dobiorą i będą mieć fajne wesele". Uczestnik jakiś czas temu uciął te spekulacje i pokazał zrzut ekranu, na którym widać ich pierwsze wiadomości.