Niemożliwe, a jednak. TVP znalazła sposób na połączenie TVN z #PandoraGate

Ostatnie dni przebiegają w mediach pod hasłem #PandoraGate. Sylwester Wardęga w materiale na YouTubie ujawnił rzekome dowody na to, że Stuu miał dopuszczać się nawiązywania relacji z nieletnimi fankami, które ponoć upijał i do których miał wysyłać erotyczne wiadomości. W sprawę zamieszał Boxdela, Marcina Dubiela i Fagatę, którzy ponoć posiadali informacje na temat czynów byłego youtubera. W dobie tych oskarżeń TVP znalazła sposób, aby nawiązać do TVN. Dotarli do pewnego ruchu stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Fagata zabiera głos w sprawie Stuu. O niczym nie wiedziała?

TVP doszukuje się powiązań TVN z aferą youtuberską

"Internauci zwracają uwagę, że w 2016 roku TVN kupił większościowy pakiet akcji spółki Gamellon, której gwiazdą był Stuu" - zaczęła segment dotyczący sprawy youtuberów reporterka TVP Info. W dalszej części materiału przedstawiono dowody, które miałyby świadczyć o powiązaniu stacji z #PandoraGate.

TVP, powołując się na śledztwo użytkowników serwisu X, cytowało wypowiedź ówczesnego prezesa stacji Jima Samplesa. Był on zachwycony możliwością rozpoczęcia współpracy między innymi ze Stuu, gwiazdą internetu. "Jest mi niezmiernie miło powitać w gronie naszych gwiazd Blowka i Stuu, jednym z najbardziej kreatywnych youtuberów. Wspólnie z Gamellon chcemy wspierać młodych twórców w kreowaniu oraz monetyzacji produkcji internetowych […], oferując nowe formy komunikacji docierającej do młodych odbiorców" - mówił w opublikowanym komunikacie prezes TVN Jim Samples. Z kolei reporterka przekazała, że ta współpraca miała się zakończyć nagle, bez jakichkolwiek wyjaśnień.

"Prezes TVN w 2016 roku argumentował, że Stuu jest jednym z najbardziej kreatywnych youtuberów. W komunikacie podkreślił również, że wspólnie chcą wspierać młodych twórców w kreowaniu produkcji internetowych docierających do młodych odbiorców w Polsce. W 2018 roku z niewiadomych przyczyn współpracę z youtuberem rozwiązano" - podsumowała reporterka TVP Info. Na ten moment TVN nie odniosła się do materiału konkurencyjnej stacji. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy także odpowiedzi na maila z prośbą o komentarz ws. reportażu TVP.