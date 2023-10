Oliwia Bieniuk na nieznanej fotografii z Anną Przybylską. Opis był zbędny

Dokładnie 5 października 2014 roku zmarła Anna Przybylska, uwielbiana aktorka i oddana matka. Miała zaledwie 35 lat i pozostawiła trójkę dzieci. Mija dziewięć lat odkąd odeszła, a fani wciąż wracają chętnie wspomnieniami do czasów, kiedy mogli oglądać Przybylską na ekranie. Najstarsza pociecha aktorki, Oliwia Bieniuk, była niezwykle blisko ze swoją mamą i do dziś często ją wspomina. Co roku, by uczcić jej pamięć, córka aktorki publikuje wyjątkowe archiwalne zdjęcia, na których możemy zobaczyć ich nierozerwalną więź. Więcej zdjęć Oliwii Bieniuk i Anny Przybylskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Oliwia Bieniuk publikuje wzruszające zdjęcie z mamą

Na ujęciu możemy zobaczyć bardzo prywatną scenę, w której Anna Przybylska całuje i przytula swoją małą córkę. Prawdopodobnie była to jakaś wyjątkowa okazja. Aktorka trzyma w ręce białą kopertę, a obok możemy zobaczyć torebkę z prezentem. Przybylska daje córce buziaka i patrzy jej głęboko w oczy, co zdecydowanie podkreśla ich silną relację. Oliwia nie dodała żadnego podpisu. Na środku zdjęcia umieściła jedynie czarne serce. Każda rocznica śmierci to dla Bieniuk okazja do odtworzenia wyjątkowych wspomnień z mamą.

Anna Przybylska i Oliwia Bieniuk Fot. @oliwia.bieniuk/ Instagram

Oliwia Bieniuk pamięta, jak wyglądały ostatnie rozmowy z Anną Przybylską

Aktorka wspomina, że bardzo często rozmawiała ze swoją mamą, kiedy ta usłyszała druzgocącą diagnozę. "Mówiłyśmy wtedy dużo, ale czasem wystarczyły tylko dwa słowa: "kocham cię", albo "będę pamiętać" - opowiadała Oliwia Bieniuk. Anna Przybylska zmagała się ze złośliwym nowotworem trzustki. Przez jakiś czas objawy były bagatelizowane. Aktorka walczyła z depresją, ale nikt nie podejrzewał, że może być ona pierwszym objawem choroby. "To wszystko daje się łatwo wytłumaczyć: wyczerpująca opieka nad gromadką dzieci, stres, obowiązki zawodowe. (...) Stresem i obowiązkami można także tłumaczyć to, że w ciągu trzech lat Ania mocno schudła. Nawet zdrowy tryb życia jest tu dobrym wytłumaczeniem" - czytamy w biografii Przybylskiej. ZOBACZ TEŻ: Mówiła siostrze o początku choroby. Przybylska nie myślała, że to rak