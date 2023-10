Magda Gessler uchodzi za jedną z największych gwiazd TVN-u. Restauratorka od lat prowadzi autorski program "Kuchenne rewolucje", w którym pomaga właścicielom lokali w poprawieniu działalności biznesu i ulepszeniu serwowanego menu. Do tej pory mówiło się, że jednocześnie jest to najdroższa twarz dla stacji. Wiele się zmieniło.

Stawki za reklamy podczas programów Gessler poszły w dół

Magda Gessler związana jest nie tylko z "Kuchennymi rewolucjami", ale i między innymi "MasterChefem" oraz seriami związanymi z kulinarnymi podróżami. Swego czasu była nazywana królową stacji, a wszystko za sprawą tego, że reklamy podczas jej wystąpień były najdroższe. Według informacji przekazanych przez Super Express, tylko za 30-sekundowy spot w 2019 roku trzeba było zapłacić 83,4 tys. zł. Kwota ta miała się zdecydowanie spaść. Wirtualnemedia.pl, powołując się na biuro reklamy TVN Media, ujawniają, że w październiku tego roku ma to być 61,5 tys. zł, czyli o ponad 20 tysięcy złotych mniej w porównaniu do przeszłości.

TVN ma nową żyłę złota

Co ciekawe, inne programy TVN-u nie mogą narzekać na niskie stawki. Zgodnie z cennikiem, największą gażę inkasuje się za spot w trakcie "Faktów". Jest to 88,9 tys. zł w dni powszednie oraz 80,1 tys. zł w niedzielę. Dalej plasuje się serwis sportowy wydawany po programie informacyjnym z 73,3 tys. zł (dni robocze) lub 66 tys. zł (niedziela). Z kolei w przypadku prognozy pogody jest to 65,9 tys. oraz 60 tysięcy.

Magda Gessler o zarobkach w TVN-ie

Magda Gessler w rozmowie z "Super Expressem" odniosła się do obniżenia kwot za spot reklamowy podczas programu z ich udziałem. Jak sama przyznała, nie ma na to wpływu na jej wynagrodzenie. "To, co robię dla telewizji, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program" - mówiła. Zdjęcia Magdy Gessler znajdziesz w naszej galerii na górze strony.