Pamiętacie Wioletkę z "Rancza"? Krótkie blond włosy to już przeszłość

Pierwsze odcinki "Rancza" emitowane były w 2006 roku, a o serialu wciąż wszyscy rozmawiają. Kultowe teksty bohaterów wplatane są do codziennych rozmów, a spora część widzów zwraca uwagę, że lepszej komedii do tej pory nie było. Lata mijają, a aktorzy z produkcji rozwijają swoje kariery w licznych projektach nie tylko stricte związanych z zawodem. Serial był też idealną platformą do wybicia się mniej znanych twarzy. Z takiej okazji skorzystała np. Magdalena Waligórska-Lisiecka, która grała Wioletkę. Czym zajmuje się teraz? Więcej zdjęć serialowej Wioletki znajdziesz w galerii na górze strony.

Wioletka z "Rancza" przeszła metamorfozę i rozwija karierę aktorską

Aktorka zapuściła włosy i zmieniła ich kolor. Nie jest już jasną blondynką. Widać, że serialowa Wioletka czuje się teraz dobrze w ciemniejszych odcieniach. Fani są pod wrażeniem formy, jaką udało jej się utrzymać po dwójce dzieci. Śmiało można powiedzieć, że czas dla aktorki się zatrzymał. Wygląda świetnie i nie zwalnia tempa pracy. Magdalena Waligórska-Lisiecka nie porzuciła aktorstwa. Możemy ją zobaczyć w spektaklach w Teatrze Nowym w Zabrzu. Niewielu wie, że Lisiecka miała również swoje epizody w popularnych produkcjach, takich jak: "Emigracja XD" czy "Sexify". Jakiś czas temu zagrała nawet w fabularyzowanym dokumencie o Marii Konopnickiej.

Konflikt na planie "Rancza". Wioletka nie przepadała za swoim serialowym mężem?

Okazuje się, że między Magdaleną Waligórską-Lisiecką, a jej serialowym mężem policjantem, Arkadiuszem Naderem, był mocny konflikt. W 2015 roku, po spektaklu w Teatrze w Nowym Zabrzu, doszło do kłótni między znajomymi z planu. To wtedy obecny partner aktorki uderzył Nadera, który później wezwał policję i zgłosił pobicie. Z kolei Waligórska zarzuciła mu nękanie i groźby. Ostatecznie sprawa nie znalazła się w sądzie, ale z pewnością aktorzy nie zamierzają kontynuować przyjacielskich stosunków.