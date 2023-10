Holecka w nowej reklamie "Wiadomości". Grafika poniosło, spójrzcie na jej twarz

Obecna szefowa "Wiadomości" przed laty prowadziła takie formaty jak "Kwadrans polityczny" czy "Oczy w oczy". W serwisie informacyjnym widzieliśmy ją z pewnymi przerwami, gdyż Holecka została odsunięta od programu w 2010 roku. Po sześciu latach wróciła, kiedy to Jacek Kurski został prezesem stacji. Wystąpienia pracownicy TVP są często komentowane ze względu na jej wypowiedzi. Teraz z kolei skupimy się na wizerunku Holeckiej.

Photoshop działa cuda? Holecka w nowej odsłonie

TVP zaplanowało nową kampanię wizerunkową, a co za tym idzie - odświeżoną szatę graficzną formatów. Ma ona zawisnąć na bilbordach na terenie całej Polski. Wiemy już, jaka jest nowa grafika serwisu. Znajdują się na niej Edyta Lewandowska, Marta Kielczyk, Anna Bogusiewicz-Grochowska oraz Danuta Holecka, która szczególnie zwraca na siebie uwagę. Nietypową twarz tej ostatniej dostrzegł jeden z twórców internetowych, co możemy zobaczyć na jego InstaStories. Holecka jest znacząco wygładzona. Twórca postanowił podsumować ten fakt:

Chyba lekko podrasowane Photoshopem.

Danuta Holecka i jej przyszłość w TVP

Anna Maruszeczko w rozmowie z nami wypowiedziała się na temat pracy w telewizji. Wspomniała przy tym o pracownicy TVP. "Już nie oglądam telewizji publicznej, nie słucham radia publicznego. Zdarza mi się, że podejrzę raz na jakiś czas. Wytrzymuję kilka minut, może czasem najwyżej kilkadziesiąt minut. Poraża mnie, co tam się dzieje. Chce mi się wiać. Myślę, że Danuta Holecka nie będzie miała już w mediach miejsca. Ona też chyba by nie chciała pracować w wolnej telewizji" - wyznała Maruszeczko, odpowiadając na pytanie dotyczące obecności Holeckiej w mediach po przegranej PIS-u. Zachęciła również do udziału w wyborach. "Najgorsze to uwierzyć, że nie ma na kogo głosować i nie mamy na nic wpływu. Tak nie jest. Wpływ mamy. Mamy prawa i mamy obowiązki. To nam gwarantuje konstytucja. Warto zapoznać się z programami wyborczymi. Naprawdę niektórzy politycy mówią z sensem, ale trzeba chcieć się zainteresować. Wierzę, że wybory zmienią coś na lepsze i władza się zmieni" - podsumowała. Po zdjęcia Danuty Holeckiej zapraszamy do galerii.