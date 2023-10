Martyna Wojciechowska na zdjęciu sprzed 30 lat. Używała innego imienia

Martyna Wojciechowska jest bardzo aktywna zarówno zawodowo, jak i w social mediach. Dziennikarka i podróżniczka regularnie wrzuca nowe posty na Instagram i InstaStories. Chętnie utrzymuje kontakt z fanami, którym uchyla kulisy swojego prywatnego życia. Pokazuje domowe wnętrza, fotki córki czy swoje zdjęcia z młodości. Martyna Wojciechowska lubi wracać wspomnieniami do przeszłości, więc nikogo nie zdziwił fakt, gdy pokazała fotkę z dawnych lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowska przeżyła niebezpieczne sytuacje w programie. Ujawniłą je

Martyna Wojciechowska wrzuciła zdjęcie sprzed lat. Tak wyglądała jako 18-latka

Jakiś czas temu Martyna Wojciechowska wrzuciłam na swój instagramowy profil czarno-białe zdjęcie, na którym delikatnie uśmiechała się do obiektywu, a uwagę zwracały przede wszystkim długie i ciemne włosy. Szybko okazało się, że na fotografii dziennikarka ma zaledwie 18 lat. W opisie Martyna Wojciechowska wspomniała, jak brzmiało jej oficjalne imię. Wspomniała też o niespełnionym marzeniu.

"Cześć, to ja! Marta, bo tak wtedy miałam oficjalnie na imię, choć wszyscy używali imienia Martyna. Dziewczyna ze zdjęcia ma jakieś 18 lat, buntowniczą naturę i marzy o tym, żeby zostać… lekarką. Dzisiaj jestem 49-letnią kobietą, wciąż się buntuję, marzenia nie spełniłam, lekarką nie zostałam" - napisała Martyna Wojciechowska.

W dalszej części opisu Martyna Wojciechowska podkreśliła, że "niemożliwe nie istnieje". "(...) czyli co mi w życiu nie wyszło i dlaczego wyszło to na dobre. Nie zostałam lekarką, modelką, zawodowym kierowcą rajdowym ani panią z korpo, a miałam takie pomysły… Nie wyszło i jest super!" - podkreśliła. W komentarzach fani odnieśli się do jej słów, wspominając o swoich marzeniach tych zrealizowanych i nie. Większość zgodnie przyznała, że "nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło". Niektórzy postanowili jednak skomentować też zdjęcie dziennikarki z młodości. "A ja myślałam, że to Photoshop. Takie kopiuj-wklej buzi, brawo Ty Martyna. Uśmiechu nie da się podrobić", "Fotka mega", "Ale śliczna" - pisali fani. Jeden z internautów porównał nawet dziennikarkę do słynnej wokalistki. "Sinead O'Connor. Byłam pewna, że to ona" - czytamy w komentarzach.

Martyna Wojciechowska zmieniła imię

Nie każdy być może wie, że Martyna Wojciechowska postanowiła oficjalnie zmienić swoje imię. Zrobiła to w 2019 roku z okazji swoich 45. urodzin. O wszystkim poinformowała fanów w mediach społecznościowych. "Do tej pory to Marta Eliza podróżowała na krańce świata, od teraz będzie oryginalna Martyna" - wyznała. W dalszej części wpisu pochwaliła się też, jakie znaczenie ma jej nowe imię. "Zamieniłam "opiekunkę ogniska domowego" (znaczenie imienia Marta z języka aramejskiego) na "wojowniczkę" (imię Martyna pochodzi od Marsa, boga wojny)" - napisała. "To imię wybrało mnie wiele lat temu, jeszcze kiedy byłam dzieckiem, a teraz, po 45 latach postanowiłam to nareszcie sformalizować! Co za ulga!" - dodała w poście.