Agata Duda "zaszalała". W obcisłych rurkach i traperach jej nie widzieliśmy

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w znanej akcji sadzenia drzew na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. "Każde zasadzone drzewo to ochrona klimatu" - podkreślił Duda. Nic dziwnego, że na tę okazję, Pierwsza Dama porzuciła swój elegancki wizerunek, do którego nas przyzwyczaiła. Adekwatnie do sytuacji, zaprezentowała się u boku męża w luźniejszym wydaniu. Zamiast garsonki, założyła obcisłe rurki i koszulę. Nie powinno więc dziwić, że prezydentowa zrzuciła też szpilki. Jak widać na zdjęciach, założyła modne trapery, w których mogła zająć się wygodnie sadzonkami i nie obawiać się o ewentualną kontuzję w pięknych butach.

Co mogłaby zmienić w stylu?

Ostatnio stylistka miała jedną modową radę dla Agaty Dudy. "Moim zdaniem, pierwszej damie dobrze zrobiłoby otworzenie się na bardziej nowoczesną modę pod względem fasonów, wzorów, dodatków. Mamy w Polsce wielu fantastycznych projektantów, których pierwsza dama mogłaby obdarzyć zaufaniem" - mówiła Plotkowi. Tylko czy Pierwsza Dama jej posłucha? Jakiś czas temu zaś nową fryzurę Agaty Dudy ocenił stylista fryzur, Michał Musiał. "Agata Duda pokazała się w wariacji na temat boba, która już lata temu wyszła z mody. Mówimy tu o mocno podgolonej wersji z kopułką. Dziś nikt, kto chce wyglądać dobrze, już się tak nie czesze" - przyznał nam.

Nie chce rozmawiać

Agata Duda choć często pojawia się w obecności męża, gdy tego nakazuje protokół, zapisuje się w historii jako najbardziej milcząca żona głowy państwa. Według Katarzyny Kasi z TVN24 jest jednak wiele kwestii, w których mogłaby się wypowiedzieć w dobrym celu. Niestety wszystkie zaproszenia do jej stacji odrzuca. "Mam mnóstwo pytań do pani Agaty Dudy, ale nie słyszałam niestety nigdy żadnych odpowiedzi z ust obecnie panującej pierwszej damy. Zaczynając od kwestii związanych ze szkolnictwem. Pani prezydentowa jest przecież nauczycielką z zawodu. Mogłybyśmy o tym porozmawiać. Nie bardzo sobie wyobrażam jednak rozmowę w stylu, że ktoś mówi i pyta, a druga strona nie odpowiada. Wiele razy prosiliśmy o głos panią prezydentową. Czy to w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej czy innych spraw kobiet, parytetów, edukacji... Wiele razy prosiliśmy o głos, a to się nie zdarzało, by go zabierała" - powiedziała nam niedawno Katarzyna Kasia.

