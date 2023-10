Osobiste wyznanie Martynki od Marcinkiewicza. "W życiu nikogo..."

Kazimierz Marcinkiewicz od jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochany. Były premier związał się z Martynką, za którą szaleje. Narzeczeni nie dodają wspólnych zdjęć i jak dowiedzieliśmy się z live'a Plotka, raczej się ich nie doczekamy. Mimo tego na profilu 63-latka pojawiają się ujęcia z Martynką, które ona dodaje u siebie, a on je udostępnia. Tak jest i teraz. Zobaczcie, co tym razem napisała ukochana Marcinkiewicza.

Kazimierz Marcinkiewicz i Martynka w jesiennym nastroju. "Kłaniamy się"

Tym razem Kazimierz i Martynka poczuli jesienny klimat. Brunetka pozuje tym razem w bordowej sukience z dekoltem, do niej dobrała czarne mokasyny i dłuższe skarpetki oraz okulary przeciwsłoneczne. Radośnie się uśmiechała. Swój wpis zaczęła od zwrócenia się do obserwatorów. "Pięknie dziękujemy za wasze wiadomości pełne serdeczności, zrozumienia, empatii. Jesteście fantastyczne, ciekawe człowieki [zach. pis. oryg. - przyp. red.]. Kłaniamy się i bardzo serdecznie pozdrawiamy" - możemy przeczytać na ujęciu. Ale to nie wszystko.

W następnej części wpisu możemy się dowiedzieć nieco więcej o dość tajemniczej Martynce. "Wasze rady biorę do serca, choć w życiu nikogo o drogę i zgodę nie pytam..." - dodała. Nie zdradziła jednak, co dokładnie do niej piszą obserwatorzy, ale widać, że wiadomości dają jej wiele radości. "Jestem potężnie zaszczycona, że mogłam was poznać" - podsumowała, a na końcu w imieniu swoim i ukochanego życzyła "cudownej złotej i kreatywnej jesieni". Przy okazji zachęcili też dziewczyny, by poszły na wybory, które odbędą się 15 października. Pod spodem możecie zobaczyć zdjęcie, o którym piszemy, a jeśli chcecie obejrzeć więcej uroczych ujęć Kazimierza Marcinkiewicza i Martynki, to zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.



Kazimierz Marcinkiewicz i Martynka w jesiennym nastroju Screen z Instagram.com/ marcinkiewiczkazimierz

Marcinkiewicz w rozmowie z Plotkiem. Gdy mówił o Agacie Dudzie, odebrało mu mowę

Kazimierz Marcinkiewicz niedawno był gościem naszej reporterki Karoliny Sobocińskiej. Podczas live'a na Instagramie Plotka poruszył wiele ważnych tematów. Były premier m.in. podsumował pracę z Jarosławem Kaczyńskim, opowiedział o związku z Martynką, a także ocenił Agatę Dudę. "Kobiety nie mają z jej strony żadnego wsparcia" - grzmiał. Co jeszcze powiedział o pierwszej damie? Pisaliśmy o tym TUTAJ.