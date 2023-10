PILNE: Kevin Spacey przewieziony do szpitala

Kevin Spacey trafił do szpitala w Uzbekistanie. Został tam pilnie przewieziony po tym, jak podczas poczuł, że drętwieje mu jedno ramię. Podejrzewa się, że aktor doznał ataku serca. "The Sun" ujawnił szczegóły na temat stanu zdrowia aktora.

Kevin Spacey trafił do szpitala. Przeszedł serię badań

Kevin Spacey przebywa w Uzbekistanie, gdzie pojawił się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, trwającego w Taszkencie. Problemy ze zdrowiem odczuł jednak podczas wycieczki. Kevin Spacey źle się poczuł w w starożytnym mieście Samarkanda podczas zwiedzania Muzeum Afrasiyab. Aktor rzekomo poczuł, że całe jego lewe ramię "zdrętwiało na około osiem sekund". Jak podaje "The Sun", 64-letni gwiazdor "House of Cards" przeszedł już w szpitalu w Uzbekistanie serię badań, w tym rezonans magnetyczny.

Lekarze początkowo obawiali się, że Kevin Spacey mógł doznać zawału serca, ale dzięki licznym badaniom przekonali się, że wszystko jest w porządku. Spacey wrócił na festiwal, pojawił się na scenie i powiedział publiczności, że jego stan zdrowia jest "w normie".

Kevin Spacey planował znów podbić Hollywood

Kevin Spacey niedawno został uniewinniony ze wszystkich zarzutów, z którymi mierzył się od 2017 roku. To właśnie wtedy został oskarżony o molestowanie seksualne przez Anthony'ego Rappa, czego miał dopuścić się w 1986 roku. Niedługo później pod adresem aktora padły kolejne oskarżenia dotyczące m.in. napaści na tle seksualnym, do których miało dochodzić w latach 2001-2013, gdy pełnił funkcję dyrektora teatru Old Vic. Po tym, jak odbyła się rozprawa sądowa, a on został uniewinniony, postanowił wrócić do Hollywood i zawalczyć o karierę.

Serwis Mirror donosił ostatnio, że Kevin Spacey planuje skupić się na swojej pracy. Jego wieloletni przyjaciel i hollywoodzki producent Geoffrey Mark ujawnił, jakie nadzieje aktor wiąże ze swoją przyszłością. Zapewnił też, że wierzył w jego niewinność. "Znałem Kevina od wielu lat. Wiedziałem, że jest niewinny. Wiedziałem, dlaczego postawiono te zarzuty" - powiedział. "Kevin Spacey to jeden z najbardziej utalentowanych ludzi na świecie i musi odbudować swoją karierę, inaczej stracimy wszystkie wspaniałe występy, które są jeszcze przed nim" - podkreślił.