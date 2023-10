Monika Miller o wizerunku Roksany Węgiel. "Trochę żal"

Roksana Węgiel zyskała popularność dzięki "The Voice Kids". Od tamtego momentu jej życie nabrało zawrotnego tempa. Młoda wokalistka dorastała na oczach fanów. Piosenkarka od kilku lat szokuje odważnymi i dojrzałymi stylizacjami, co nie pozostaje bez echa w sieci. Jedni pieją z zachwytu i obsypują ją komplementami, z kolei drudzy stanowczo negują i zarzucają jej wiele "ale". Głos w sprawie właśnie zabrała Monika Miller. Celebrytka murem stanęła za wokalistką.

Monika Miller stanęła w obronie Roksany Węgiel. "Dajcie dziewczynie spokój"

Ostatnio Roksana Węgiel opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozowała w dość skąpym stroju. Miała na sobie jedynie stanik oraz luźno opuszczone spodnie, które odsłaniały jej bieliznę. Odważne kadry nie przypadły do gustu internautom. Ci zaczęli kręcić nosem, a w kierunku gwiazdy poleciało wiele uszczypliwości i nieprzychylnych komentarzy.

Monika Miller nie przeszła obojętnie wobec negatywnych wpisów dotyczących Węgiel. Sama zdecydowała się zamieścić wymowny komentarz. Wnuczka byłego premiera wyraźnie zaznaczyła, że piosenkarka ma prawo decydować o sobie. Dodała, że jej wybory modowe nie powinny być krytykowane przez innych. Oprócz tego pochwaliła młodą piosenkarkę. Zwróciła się również do internautów i poprosiła ich o to, aby nie wtrącali się w czyjeś życie. "Dajcie dziewczynie spokój. Jej ciało, jej sprawa. Wygląda obłędnie i wyrosła na piękną kobietę. Przestańcie zazdrościć, bo trochę żal" - napisała stanowczo w jednym z komentarzy pod postem.

Ekspertka od PR'u wyjaśnia zachowanie Roksany Węgiel

O szokującym wizerunku Roksany Węgiel media rozpisują się od dłuższego czasu. W związku z tym postanowiliśmy poprosić o jego ocenę ekspertkę od PR. Ta miała jednoznaczne wnioski. Zauważyła, że na wizerunek pracuje się latami. Gwiazda zaczynała jako nastolatka. Teraz jest już dorosłą kobietą, co wyraźnie pokazuje, a jej odbiorcom trudno jest się do tego przyzwyczaić. "Roksana Węgiel wygrała "The Voice Kids", kiedy miała 13 lat, czyli przez pięć ważnych lat swojej kariery była osobą niepełnoletnią. Dziecięcą gwiazdą. Z takim wizerunkiem nie da się zerwać z dnia na dzień. Dziś jest już pełnoletnia, ale w głowach odbiorców to wciąż młoda dziewczyna, a ona chce się już pozycjonować jako kobieta, co widać po jej komunikacji. Na taką zmianę percepcji odbiorców potrzeba jednak czasu. Jeśli chce odczepić od siebie łatkę dziecięcej gwiazdy, to konsekwentnie powinna publikować takie treści, jakie publikuje, od kiedy stała się pełnoletnia. Musi przyzwyczaić odbiorców, że nie jest już "małą Roksanką", tylko dorosłą Roksaną" - powiedziała Żaneta Kurczyńska w rozmowie z Plotkiem.