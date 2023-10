Dybowska wygrzewa się w Dubaju. Fani radzą: Wyrzuć te majty do kosza, niczym pampers

Julia Dybowska uwielbia chwalić się luksusowym życiem, które prowadzi u boku miliardera. Mężczyzna jest od niej 30 lat starszy i pochodzi z Teheranu. Polska influencerka chętnie dodaje zdjęcia z podróży, a także te robione u boku Roberta Tchenguiza. Bardzo długo plotkowano o tym, że to Polka rozbiła jego rodzinę, wprowadzając się do willi, gdzie mieszkała żona przedsiębiorcy oraz ich dzieci. Niedawno kobieta udzieliła wywiadu i podzieliła się swoim żalem związanym z tamtą sytuacją. Obecnie Julia Dybowska przebywa na kolejnych wakacjach, tym razem w Dubaju.

Julia Dybowska w stroju kąpielowym. Fani zwracają uwagę na dół bikini

Życie Julii Dybowskiej składa się m.in. z licznych podróży i wypoczywaniu w luksusowych hotelach. Influencerka chętnie pokazuje ujęcia z wakacji. W tym roku była już m.in. na Malediwach, w Monako i w Grecji. Teraz jest w Dubaju, gdzie przyleciała kilka dni temu. Ujęcia z wypraw Dybowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jej zdjęcia są szeroko komentowane, ale zwłaszcza jeden post rozgrzał atmosferę. Julia pozuje w bikini. Ma stanik i białe majtki. Do tego dobrała czapkę z daszkiem, białą narzutkę, okulary przeciwsłoneczne i torebkę od Diora. Zwłaszcza dół stroju wywołał poruszenie w komentarzach.

Internauci doczepili się do kroju tego elementu garderoby. "Wygląda jak pielucha", "Faktycznie, majteczki lipne. Wyglądają jak pampers", "Julia, wyrzuć te majty do kosza, są tragiczne, niczym pampers" - to tylko niektóre z opinii, które pojawiły się pod postem. Dybowska najwidoczniej nic sobie nie zrobiła z tych zarzutów, bowiem nie zareagowała i nie weszła w dyskusję z fanami. Jednak na kolejnych zdjęciach pozowała już w zupełnie innych modelach bikini.

Julia Dybowska uwielbia chwalić się bogactwem

