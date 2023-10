Tusk nawiązał do afery youtuberów. Wykpił apel Morawieckiego

W sieci pojawił się szokujący film. Sylwester Wardęga zamieścił nagranie na profilu na YouTube, w którym obnażył aferę pedofilską wśród znanych youtuberów i influencerów. W materiale znalazły się takie nazwiska jak Stuart Burton, znany jako Stuu, Marcin Dubiel czy Michał Baron, działający pod pseudonimem Boxdel. Film w jeden dzień zdobył prawie cztery miliony odsłon. Zawarte w nim informacje wstrząsnęły całą Polską. Na ten temat wypowiedziało się nie tylko wiele osób publicznych, ale również polityków. Teraz głos zabrał Donald Tusk. Jest oburzony.

Donald Tusk o aferze pedofilskiej. "Wiecie, że ta komisja nie podjęła żadnego działania"?

Donald Tusk wziął udział w konferencji prasowej 4 października 2023 roku. Lider PO stwierdził, że Mateusz Morawiecki starał się bronić ofiary pedofilii, które doświadczyły jej z rąk wpływowych i znanych osób. Negatywnie wypowiedział się na temat działań tzw. komisji ds. walki z pedofilią. "Dzisiaj słyszymy od pana premiera Morawieckiego, że on podejmie walkę z pedofilią w Polsce (...). Po skandalu ujawnionym w filmie o pedofilii wśród przedstawicieli polskiego kleru postanowiono powołać państwową komisję ds. walki z pedofilią. PiS powołał tę komisję. Wiecie, że ta komisja nie podjęła żadnego działania? Po pewnym czasie szef tej komisji, powiedział, że właściwie nie jest już zainteresowany walką z pedofilią. Oni do tej pory nie zrobili dokładnie nic. Morawiecki i Kaczyński osobiście odpowiadają za to" - powiedział.

Lider Platformy Obywatelskiej podkreślił, że to państwo powinno chronić dzieci przed pedofilią. Wyraził swoją złość, mówiąc, że "komisja okazała się fikcją". Tusk był zdruzgotany faktem, że wciąż nikt nie jest pociągnięty do odpowiedzialności. Polityk podkreślił, że wypowiedź premiera była skandaliczna, a także, że Morawiecki realnie zajmuje się tą kwestią jedynie na konferencji prasowej. "Demonstracja bezradności i obojętności wobec ofiar pedofilii w Polsce" - dodał. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie afery youtuberów

Mateusz Morawiecki wypowiedział się na temat afery pedofilskiej podczas transmisji na Facebooku. "Usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, by krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest coś tak okropnego, że musimy (...) zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. Ludzie, którzy w tak ohydny sposób wykorzystują swoją rozpoznawalność, to coś okropnego" - powiedział wówczas. Dodał, że zrobi wszystko, aby zapobiegać tego zdarzeniom. Chce podjąć wszelkie działania i walczyć z pedofilią. Podkreślił, że polecił służbom zajęcie się tą sprawą oraz obiecał, że wszystkich sprawców spotka dotkliwa kara.