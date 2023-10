"Jakie są plany zawodowe?". Agata Rubik już wie, co będzie robić w USA

Agata i Piotr Rubikowiepod koniec lipca wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Tam ich córki poszły do szkoły, a oni korzystają z uroków Miami. Pomimo zmiany w życiu nadal pozostają w stałym kontakcie z fanami i relacjonują, jak upływa im tam czas. Małżonkowie nie ukrywają, że uwielbiają nowe miejsce zamieszkania, szczególnie zachwycają się widokiem z tarasu, który możecie zobaczyć TUTAJ. Piotr Rubik nie ukrywa, że jest coś, co mu przeszkadza - to tamtejszy styl jazdy, który ostro skrytykował podczas jednej z transmisji na żywo. Ostatnio Agata Rubik przygotowała dla fanów kolejne Q&A.

Agata Rubik o planach w USA. Co zamierza tam robić?

Oczywiście najwięcej pytań dotyczyło ich życia w Stanach Zjednoczonych. "Nie planujecie wracać?" - brzmiało jedno z nich. Agata Rubik odpisała, że "na razie nie. Myślę, że nasze dziewczyny zostaną tu na studia. Helena z pewnością". Przy okazji celebrytka odpisała też, jak nastolatki czują się za granicą.

"Dobrze. Miały o tyle prościej, że znają angielski bardzo dobrze, więc nie miały bariery językowej. Mają już sporo znajomych. Sprawiają wrażenie szczęśliwych" - odparła. Za to inna z użytkowniczek Instagrama zapytała się wprost: "Jakie są plany zawodowe?". "W planach podbój Ameryki" - zareagowała żona muzyka.

Internauci już wcześniej dopytywali, w jaki sposób Agata Rubik planuje zarabiać w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście jednym ze źródeł dochodów celebrytki jest Instagram oraz współprace, które nawiązuje dzięki temu, że jej profil śledzi 219 tys. osób. "Czy któreś reklamy znikną w związku z pani wyprowadzką?" - zastanawiała się w lipcu jedna z obserwatorek. "Moje stałe współprace raczej pozostaną. Co do reszty - zobaczymy" - odpisała ze szczerością. Jednak już teraz wiemy, że Agacie Rubik propozycji reklamowania produktów nie brakuje. Do domowego budżetu dorzuca się także Piotr Rubik, który nadal koncertuje, ze względu na co od czasu do czasu wraca do Polski.

Rubikowie pokazali apartament w Stanach Zjednoczonych

Rubikowie obecnie mieszkają w apartamencie na przedmieściach Miami z widokiem na ocean i centrum. Jak na razie wynajmują lokal. Choć dopiero się tam wprowadzili, już szukają nowego miejsca. Zainteresowali się mieszkaniem w tym samym wieżowcu, jednak na najwyższym 12. piętrze, które jest na sprzedaż. Cena? "Niecałe 130 metrów kwadratowych do totalnego remontu za jedyne 1 400 000 dolarów [ponad sześć milionów złotych - przyp.red.]" - wyjaśniła Agata Rubik pod nagraniem. Jak na razie nie wiadomo, czy się na niego zdecydowali. Jesteście ciekawi, jak Rubikom upływa życie w Stanach Zjednoczonych? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.