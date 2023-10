Adrianna z "Królowych życia" pokazała prawdziwe zęby. "Jestem szczęśliwa"

Adrianna Eisenbach w reality show TTV nie występowała długo. Jej poczynania w "Królowych życia" mogliśmy oglądać jedynie przed jeden sezon. Barwny wizerunek, a także intrygująca osobowość sprawiły, że Adrianna zapadła widzom w pamięć i wciąż jest rozpoznawalna. Tysiące widzów śledzą jej losy w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się kadrami codzienności. Ostatnio pochwaliła się, że jest w trakcie wstawiania nowego uzębienia. Relacjonując proces, wrzuciła także kadry, na których ma całkowicie spiłowane zęby.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrianna Eisenbach z "Królowych życia" pokazała się bez zębów

Adrianna z "Królowych życia" pokazała się bez zębów. "Jestem szczęśliwa"

"Pięknie wyglądam, co?" - zapytała zaczepnie na Instagramie Adrianna. "Nie mam jeszcze czucia, gadam sztucznie, nie mogę ruszać szczęka, wszystko mi się wykręca. Ale i tak jestem szczęśliwa" - zdradziła obserwatorom Adrianna. W kolejnej relacji ujawniła z kolei, że znajduje się w procesie walki o bielszy i prostszy uśmiech. "Miałam krzywe zęby i nieładne na dole. Nauczyłam się mówić tak, żeby nie było ich widać, bo się wstydziłam. Teraz będą proste i wystarczą korony bez usuwania ich i wstawiania implantów" - przyznała.

Widzowie "Królowych życia" reagują na bezzębną Adriannę

Co na to obserwatorzy "królowej życia"? Część z nich wpadła w konsternację, inni z kolei chwalą i doceniają za dystans do siebie. "Brawo za odwagę. Teraz internet składa się przeważnie za zakłamanych ludzi, którzy udają, że zęby to ich naturalne", "O matko...", "Szanuję za dystans do siebie. Obydwoje jesteście super", "Naturalne zęby zostały spiłowane, tak? I teraz na nie zostaną nałożone zrobione? Nie znam się, dlatego pytam" - czytamy. Na tem ostatni komentarz Adrianna postanowiła odpowiedzieć i zapowiedziała, że już wkrótce zdradzi szczegóły zabiegu, jak i pokaże efekt końcowy. Jesteście ciekawi?

"Królowe życia". Adrianna podbiła TikToka zdjęciem sprzed przemiany

Adrianna bez dwóch zdań jest kolorowym ptakiem polskiego show-biznesu. W oczy rzucają się liczne tatuaże, które zdobią również jej twarz, kolczyk w nosie, długie, kolorowe włosy, mocny makijaż czy nietuzinkowe stroje. Gwiazda programu TTV nie zawsze tak wyglądała. Na zdjęciu sprzed lat, które ostatnio zrobiło furorę na TikToku, ma krótkie, rozjaśnione włosy i niemal niewidoczny makijaż.