Nagrywała ze Stuu. Angelika Mucha od razu zareagowała na aferę. Ma prośbę

Sylwester Wardęga 3 października opublikował na YouTube wstrząsający film, w którym przedstawił dowody na to, że popularny przed laty youtuber Stuart "Stuu" Burton miał spotykać się z nieletnimi fankami. Zebrane materiały to efekt śledztwa Wardęgi we współpracy z Konopskyym, twórcą także związanym ze strefą commentary na YouTube. Zgodnie z przedstawionymi w materiale dowodami Stuu miał wysyłać erotyczne wiadomości do fanki poniżej 15. roku życia. W materiale padają też oskarżenia w kierunku idola nastolatek Marcina Dubiela, byłej dziewczyny Stuu, Fagaty i związanego z federacją Fame MMA Michała "Boxdela" Barona. Co jest im zarzucane? Mieli wiedzieć o działaniach Burtona i nic nie powiedzieć. Mało tego zarówno Boxdel, jak i Dubiel mieli także wysyłać wiadomości do nieletnich. Wardęga zapowiedział, że ten film jest najważniejszym materiałem w jego karierze i przed jego publikacją otrzymywał nawet groźby. Zaledwie kilka godzin po publikacji poleciały już pierwsze głowy. Boxdel został wykluczony z federacji Fame MMA. Dubiel milczy, a Fagata twierdzi, że nie miała pojęcia o mrocznej przeszłości swojego byłego chłopaka. Kolejna osoba została poproszona o wypowiedź w tej sprawie. Popularna influencerka Angelika Mucha kiedyś nagrywała wspólne materiały ze Stuu. Jedna z fanek zapytała ją, czy wiedziała o tym, co ten miał robić. Co odpowiedziała?

Angelika Mucha zareagowała na pytanie fanki odnośnie afery ze Stuu. "Nie mieszajcie mnie w to"

Do odpowiedzi wywoływane są kolejne osoby, które w przeszłości miały kontakt ze Stuu Burtonem. Jedną z nich jest Angelika Mucha znana w sieci jako "littlemooonster96", która zasłynęła jako najwierniejsza w Polsce fanka Justina Biebera. Jedna z obserwatorek zapytała ją na Instagramie, czy wiedziała, o tym, co miał robić względem nieletnich Stuart Burton. "Angelika, od zawsze uważam cię za jedna z najlepszych i bezproblemowych osób w internecie, jednak niepokoi mnie kwestia tego, że swego czasu przyjaźniłaś się ze Stuu czy Dubielem. Mam nadzieje, że nie byłaś świadoma tego, co ta dwójka ukrywa, a że gdybyś wiedziała, to skończyłabyś tę przyjaźń. Proszę, odnieś się do tego" - napisała. Na reakcję influencerki nie trzeba było długo czekać.

Trzymać się z kimś, nagrywać, pracować (wspólne wjazdy czy eventy) to jedno, a rozmawiać na jakieś prywatne tematy, kto się z kim spotyka itp. to drugie. Nic nie wiedziałam, dlatego proszę, nie mieszajcie mnie w to, bo dla mnie też jest to przykra sytuacja - skwitowała Angelika Mucha

Karolina Korwin-Piotrowska reaguje na materiał o Stuu.

Karolina Korwin-Piotrowska reaguje na materiał o Stuu.

Karolina Korwin-Piotrowska także obejrzała materiał przygotowany przez Sylwestra Wardęgę na temat skandalicznych zachowań, jakich miał dopuścić się Stuart Burton. Dziennikarka wrażeniami z tego, co zobaczyła, od razu podzieliła się w sieci. "Tak to wygląda. Obrzydliwe Nie oglądajcie przy jedzeniu... Zobaczcie to. Jeśli macie dzieciaki, małoletnie córki, synów, fanów niektórych twórców na YouTubie, to pozycja obowiązkowa" - podkreśliła.