Aleksandra Popławska ma wielu fanów, ale i hejterów, co pokazała ostatnia sytuacja z udziałem piłkarza klubu KSWS Victoria Kaliska. Obraźliwy komentarz znalazł się pod publikacją aktorki, która dotyczyła wyborów parlamentarnych. "Cześć, pan Dariusz Gołuński z klubu KSWS Victoria Kaliska pod moim dzisiejszym postem, który dotyczy frekwencji w wyborach (...), napisał "Ty k***o, właśnie idź spać' i mam pytanie: (...) Dlaczego Pan Dariusz nazywa mnie k***ą? Dlaczego mnie obraża?" - zapytała Popławska. Na przeprosiny piłkarza nie trzeba było długo czekać.

Popławska nagłośniła temat hejtu, którego padła ofiarą. Teraz piłkarz żałuje obraźliwych słów

"Płacę podatki, uczciwie i ciężko pracuję w zawodzie od 20 lat. Jestem mamą, żoną i obywatelką tego kraju, która namawia do udziału w wyborach, nie podając konkretnej partii politycznej i nie obrażając przy tym nikogo. Oczekuję od pana przeprosin, oficjalnych tak, jak miał pan odwagę oficjalnie mnie obrazić. Proszę tym samym nie obrażać pana Dariusza, skończmy z zasadą, że Polak obraża Polaka. Głosujmy na ludzi, którzy nie są pozbawieni kultury osobistej" - dodała w poście aktorka. Klub, z którego pochodzi sportowiec musiał zareagować. Co znajdziemy w oficjalnym oświadczeniu? "Klub KSWS Victoria Kaliska potępia zachowanie Dariusza Gołuńskiego, który w mediach społecznościowych publicznie obraził artystkę Aleksandrę Popławską. Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek przejawom agresji i przemocy. Klub podejmie działania, aby nigdy więcej nie doszło do podobnych zachowań" - czytamy. Przyszła następnie kolej na stanowisko prosto od samego zainteresowanego:

Chcę przeprosić panią Aleksandrę Popławską za mój obraźliwy komentarz, który zamieściłem pod postem dotyczącym zbliżających się wyborów. Zachowałem się nieprzyzwoicie - wręcz chamsko. Przyznaję się do błędu. Taki komentarz nie powinien mieć miejsca. Sam również nie chciałbym, aby obce osoby w taki sposób się do mnie odnosiły. Jeszcze raz panią bardzo przepraszam - oznajmił piłkarz.

Popławska wyraża sprzeciw wobec mowy nienawiści. Gratuluje jej wiele gwiazd

Hejt to bolesny temat, obok którego aktorka nie przechodzi obojętnie. Za nagłośnienie incydentu z piłkarzem podziękowało jej wielu fanów, a także gwiazd polskiego show-biznesu. "Brawo Ola!" - napisała Anita Sokołowska. Pod postem Popławskiej dali o sobie znać ponadto Beata Tadla, Maciej Dowbor z żoną, Anna Kalczyńska czy Anna Dereszowska. Zdjęcia aktorki są dostępne w galerii.