"Hotel Paradise" jest jednym z chętniej oglądanych tytułów na TVN7. Ostatni sezon wywołuje skrajne emocje niemal od samego początku. Niedawno na jaw wyszło, że biorący udział w programie Roch jest bratem wysoko postawionego pracownika stacji. Ponadto fani zarzucali produkcji, że nie reagowała na zachowanie mieszkańców willi wobec Łucji. Teraz pozostali uczestnicy ujawniają to, czego nie pokazano w telewizji. Chodzi o Puszkę Pandory, przez którą odpadła Justyna.

Uczestnicy wyjaśniają, co wydarzyło się podczas Puszki Pandory

Podczas ostatniej Puszki Pandory Oliwia podglądała uczestników, którzy odpowiadali na anonimowe pytania. Nowa mieszkanka hotelu mogła wybrać jednego z nich do stworzenia pary. Oznaczało to jednak, że jego dotychczasowa partnerka będzie musiała opuścić program. Jako pierwszego wskazała Rocha, ale dzięki pomocy Justyny i użyciu "zielonego motyla", Kori została w hotelu. Wtedy 19-latka wytypowała Marvina.

W ten sposób z "Hotelem Paradise" pożegnała się Justyna. Po jakimś czasie opowiedziała o tym, co naprawdę zaszło, podczas sesji Q&A na swoim instagramowym profilu. "Pomyślałaś wtedy o tym, że Oliwia jako drugiego chłopaka może wybrać Marvina i odpadniesz?" - zapytał jeden z jej obserwatorów.

Ja o tym wiedziałam. Jest mi naprawdę przykro, jak wiele osób myśli, że ja byłam nieświadoma decyzji i myślałam, że na oddaniu motylka się skończy. Sytuacja w telewizji trwała, nie wiem, może z 20 sekund, jednak w rzeczywistości to trwało kilka minut. Dając Kori motyla, poprosiłam Oliwię, żeby wybrała jak najdalej od nas. Wybór padł na Pablo, który był z Tori, jednak Roch zaczął płakać i powiedział "nie tak daleko". Dlatego potem wybór padł na Patryka i już Wiktoria miała odchodzić, jednak weszła w to za duża manipulacja, za dużo łez, za dużo słów wypowiedzianych do Oliwii - opowiedziała uczestniczka.

Łucja i Oliwia skomentowały wypowiedź Justyny

Głos w sprawie zabrała także Łucja, która wcześniej musiała opuścić program. "O co chodzi z wypowiedzią Justyny dzisiaj? Miała wylecieć Tori zamiast Justyny, jak Oliwia wybierała?" - zapytał ją jeden z internautów. "Tak, było tam zamieszanie, Oliwia typowała kilka razy pod wpływem reakcji niektórych uczestników" - potwierdziła uczestniczka. W podobnym tonie wypowiedziała się również Oliwia, która przyznała, że naciski ze strony grupy spowodowały, że wybrała Marvina. Dodała też, że tylko on utrzymywał z nią kontakt wzrokowy, co zwróciło jej uwagę. Więcej zdjęć z "Hotelu Paradise" znajdziecie w galerii na górze strony.