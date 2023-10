Fagata na zdjęciach z początków kariery. Jeszcze nie miała pieniędzy na zabiegi

Fagata trzy lata temu opublikowała na YouTube swój pierwszy film. Od tamtej pory jej kariera błyskawicznie się rozwinęła, a obecnie jej konto na Instagramie śledzi już ponad półtora miliona internautów. Influencerka często jest bohaterką głośnych skandali i chętnie poprawia swoją urodę w gabinetach medycyny estetycznej. Jak wyglądała przed swoim debiutem? Na starych zdjęciach trudno ją poznać.

Fagata na starych zdjęciach. Tak wyglądała, zanim stała się popularna

Agata "Fagata" Fąk zyskała rozpoznawalność w sieci dzięki relacji ze Stuu, który właśnie stał się bohaterem jednej z największych afer w historii polskiego YouTube. To on wprowadził ją do tego świata i pomógł w starcie kariery. W 2022 roku na jaw wypłynęły "głosówki", które upubliczniła jej była przyjaciółka, Masza, i rozgrzały internet do czerwoności. W nagraniach Fagata, która była jeszcze przed związkiem z popularnym youtuberem, mówiła o swoich planach na przyszłość. Internautów szczególnie oburzył fragment, w którym podkreślała, że w doborze partnera kieruje się przede wszystkim stanem jego konta. Wspominała też o tym, że nie chce pracować i bogaty chłopak to jedyne wyjście, aby wieść dostatnie życie. W nagraniach mówiła m.in. o spotykaniu się z piłkarzem Lecha Poznań, którego skrytykowała, bo nie dał jej na taksówkę. Zniechęcona jego zachowaniem wspomniała też o opcji "B", którą był właśnie Stuu. "Ja mam teraz plan B, a jest taki, że do mnie wypisuje strasznie Stuu, a Stuu zarabia jeszcze więcej niż ten piłkarz j*bany (...) jakby mnie wypromował, to zarabiałabym na jakimś Instagramie, czy czymś takim" - mówiła w ujawnionych nagraniach. Jak się później okazało, to opcja "B" faktycznie okazała się przepustką 19-latki do "kariery".

Ich związek zakończył się jednak skandalem. Zapłakana Fagata zorganizowała transmisję live, podczas której ostrzegała innych przed youtuberem. Świat internetu jest przewrotny. Stuu, który trzy lata temu opuścił YouTube, właśnie stał się bohaterem głośnego skandalu. Zgodnie ze śledztwem Sylwestra Wardęgi influencer miał rzekomo wysyłać erotyczne wiadomości do nieletniej. Fagata od razu odniosła się do tych informacji i twierdzi, że nie miała pojęcia o jego przeszłości. Sama z pewnością nie chce być powiązana z żadnym skandalem, bo z powodzeniem rozkręca swoją karierę.

Niedawno zapowiedziała, że tworzy muzykę w wytwórni Malika Montany i niedługo fani będą mogli usłyszeć kilka jej utworów. Fagata nie potrzebuje już bogatego chłopaka, bo sama zarabia krocie. Niedawno po raz kolejny zmierzyła się w oktagonie podczas gali FAME MMA, a tam, jak wiadomo, stawki influencerów są jednymi z najwyższych w środowisku freak fightów. Zarobione pieniądze influencerka inwestuje w siebie. Ma za sobą m.in. powiększanie ust, zabieg BBL i odsysanie tłuszczu. Przez te kilka lat przeszła ogromną metamorfozę. Jak wyglądała, zanim stała się rozpoznawalna w sieci? Na starych zdjęciach trudno ją poznać. Influencerka udostępniła kilka zdjęć na jednym z nagrań na YouTube, które powstały jeszcze za czasów jej przyjaźni z Maszą. Ówczesna przyjaciółka nie ukrywała zdziwienia dawnym wyglądem influencerki. "Ale masz wielgachny nos" - skomentowała. Jak wiadomo, Fagata także tę część ciała poddała "obróbce". Samo nagranie może być idealnym materiałem do socjologicznych badań tego, jak skrzywione spojrzenie na wygląd mają młode kobiety w dobie mediów społecznościowych. Zobaczcie, jak Agata Fąk wyglądała przed zabiegami medycyny estetycznej. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony .

