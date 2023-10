Ciężarna Paulina Rzeźniczak zrzuciła ubrania i wskoczyła do wanny. Dużo pokazała

Żona Jakuba Rzeźniczaka rozpieszcza swoich fanów, regularnie wstawiając estetyczne zdjęcia na Instagrama. Na tej platformie zdobyła niemałą rzeszę fanów, gdyż śledzi ją pond 94 tys. użytkowników. W wyniku ostatnich wieści wiemy, że Rzeźniczakowa spodziewa się dziecka, co poskutkowało falą gratulacji. W mediach możemy zaobserwować, jak Paulina Rzeźniczak spędza wolne chwile jako przyszła mama. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć jej ujęcia prosto z wanny.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień jest obecnie szczęśliwa?

Paulina Rzeźniczak relaksuje się w łazience. Fani są zachwyceni

"Lubicie kąpiele w wannie? Ja uwielbiam, dla mnie to relaks dla duszy i ciała" - oznajmiła partnerka piłkarza w najnowszym poście. Wstawiła trzy zdjęcia, na których leży w wannie z gazetą w dłoniach. Możemy zauważyć na kadrach zgrabne nogi Pauliny Rzeźniczak. "Boskie ujęcia", "Kąpiel w wannie to jest najlepsza rzecz na świecie", "Cudowne jest to miejsce", "Sensualnie", "Też uwielbiam" - czytamy w komentarzach. Jedna z fanek podzieliła się następującą radą: "Jak mogę coś doradzić, to aby woda nie była za gorąca, bo w ciąży szybciej się słabo robi. I bardzo fajnie, że nogi są na zewnątrz wanny". Rzeźniczakowa postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz.

Tak wiem, czytałam dużo i pytałam lekarza - napisała.

O ciąży Pauliny Rzeźniczak internet wiedział już dawno. Stępień wspomniała o tej nowinie na Instagramie

Zanim Rzeźniczakowie wydali oficjalny komunikat, w internecie już było głośno o stanie błogosławionym Pauliny. Głos w tej sprawie zabrała wówczas Magdalena Stępień. Dlaczego poruszyła ten temat przed ogłoszeniem ciąży przez znaną parę? "Pewne sprawy i momenty w twoim życiu mają granice. Jeśli ktoś je przekracza, to musisz czasem je złamać i powiedzieć coś, czego normalnie byśmy nie powiedzieli. Jeśli ktoś pluje na ciebie, w cudzysłowie, to ty nie możesz mówić, że deszcz pada i siedzieć cicho" - wyznała modelka w rozmowie z Kozaczkiem. Następnie dodała: "Ja długo siedziałam cicho i będę siedziała cicho, bo ja się nigdy na ich temat nie wypowiadam publicznie i podtrzymuję to. Tutaj po prostu została przekroczona granica przez pewne osoby, po czym ja już po prostu nie wytrzymałam i napisałam, co myślę. I tyle". Po zdjęcia Pauliny Rzeźniczak zapraszamy do galerii.