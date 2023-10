Lewandowska nadaje z Paryża. W komentarzach burza. Poszło o skarpety

Paris Fashion Week to targi odzieżowe odbywające się co pół roku w Paryżu we Francji. Nadchodzące trendy jesienno-zimowe prezentowane są w lutym/marcu, a moda wiosenno-letnia jest pokazywana we wrześniu/październiku każdego roku. W tym roku pokaz tej drugiej przypadł na od 25 września do 3 października. Czas na zorientowanie się w najnowszych trendach bez trudu znalazła Anna Lewandowska, która opublikowała już serie zdjęć z paryskiego tygodnia mody. Fotografie jak zwykle wywołały wiele emocji.

Zobacz wideo Anna Wrońska dosadnie o stylu Lewandowskiej.

Lewandowska nadaje z Paryża. W komentarzach burza. Poszło o białe skarpety

Pod opublikowaną przez Lewandowską serią zdjęć pojawiło się mnóstwo komentarzy obserwatorów. Fani tłumnie oceniali stylizację nie tylko Anny Lewandowskiej, ale także innych gwiazd znajdujących się na zdjęciach. Jedna z internautek wytknęła białe skarpetki tenisistce Venus Williams, ironizując, że powinna dopełnić ten look torbą z dyskontu. "Do tych skarpetek białych, to tylko brakuje torby z dyskontu" - napisała zgryźliwie. Emocje wywołał również sama postawa Lewandowskiej. Część z obserwatorów zarzuciła jej, że nie angażuje się wystarczająco w tematy polityczne w związku z nadchodzącymi wyborami. Jeszcze inna część osób skupiła się na formie trenerki, a w szczególności jej brzuchu. "Brzuch petarda" - czytamy.

"Żona Warszawy" oceniła styl Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska nie od zawsze odnajdywała się w świecie mody. Według niektórych długo szukała swojego stylu. O opinię w tym temacie postanowiliśmy zapytać Annę Wrońską - jedną z uczestniczek programu "Żony Warszawy", których losy możemy śledzić na antenie Polsatu. Bohaterka programu od 15 lat rozwija karierę w branży mody luksusowej i w przeszłości pracowała dla takich marek, jak Versace czy Armani. "Znam jej stylistkę, Karlę Gruszecką, i Ania stara się podążać za trendami mody, nosi dużo (ubrań - red.) niszowych projektantów. Ostatnio zauważyłam też u niej takie mniejsze polskie marki. To fajne, że wspiera lokalny biznes, chodzi na pokazy mody. Mnie się podoba styl Ani" - oceniła dla Plotka Anna Wrońska. Jako przykład podała stylizację polskiej niszowej firmy, którą Lewandowska założyła na event marki Armani w Wenecji.