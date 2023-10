Niektórzy wciąż nie mogą uwierzyć, że Roksana Węgiel jest już dorosła. 18-letnia artystka często otrzymuje komentarze odnośnie odważnych wyborów modowych. Część internautów zachwyca się strojami artystki, zaś inni uważają je za zbyt odważne bądź prowokujące. Jak tym razem wyglądała Roksana Węgiel?

Roksana Węgiel zadała w szyku w lateksie. Znalazła się w obiektywie Maffashion

Wokalistka zna wiele osób z polskiego show-biznesu. Widać to szczególnie po ostatnich InstaStories z eventu marki bieliźnianej na Ibizie, gdzie Węgiel miała koncert. Roxie została nagrana przez znaną blogerkę Maffashion, która przy okazji pokazywania kreacji wokalistki pozwoliła sobie na humorystyczne komentarze, nawiązujące do tego, jak artystka jest przez niektórych odbierana w sieci. "Roksana, co powiedzą rodzice? Nie jesteś za sexy?" - zapytała influencerka. Co na to sama Roxie?

To jest dobre pytanie… Oceńcie sami - odparła, robiąc piruety w lateksowej mini.

Dlaczego Roksana Węgiel wciąż postrzegana jest jako dziecięca gwiazda?

"Roksana Węgiel wygrała "The Voice Kids", kiedy miała 13 lat, czyli przez pięć ważnych lat swojej kariery była osobą niepełnoletnią. Dziecięcą gwiazdą. Z takim wizerunkiem nie da się zerwać z dnia na dzień. Dziś jest już pełnoletnia, ale w głowach odbiorców to wciąż młoda dziewczyna, a ona chce się już pozycjonować jako kobieta, co widać po jej komunikacji. Na taką zmianę percepcji odbiorców potrzeba jednak czasu. Jeśli chce odczepić od siebie łatkę dziecięcej gwiazdy, to konsekwentnie powinna publikować takie treści, jakie publikuje, od kiedy stała się pełnoletnia. Musi przyzwyczaić odbiorców, że nie jest już 'małą Roksanką', tylko dorosłą Roksaną" - oznajmiła w rozmowie z nami ekspertka od wizerunku Żaneta Kurczyńska. Co z kolei mówi na ten temat Marta Rodzik? "Stroje, jakie miała w programie 'The Voice Kids', były wybierane przez stylistów i już wtedy miała makijaż czy pomalowane paznokcie. Roksana jest na rynku muzycznym już od sześciu lat, jest też osobą pełnoletnią, która ma podpisane kontrakty z markami bieliźniarskimi. Młoda gwiazda tworzy swoją markę osobistą, jak większość artystów młodego pokolenia chce wyrazić siebie, zaprezentować utwory i dać z siebie 100 procent" - dodała specjalistka od PR-u. Po zdjęcia Węgiel zapraszamy do galerii.