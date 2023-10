Od niedawna krążą w sieci nieoficjalne informacje o powrocie do serialu "M jak miłość" po latach Roberta Gonery. Okazuje się, że rzeczywiście jego bohater znowu namiesza w życiu Mostowiaków, jak na początku hitu TVP2, o czym niedawno pisaliśmy. Pierwsze zdjęcia serialowego Jacka Mileckiego, z jego byłą żoną, czyli Martą Mostowiak, graną przez Dominikę Ostałowską, możecie zobaczyć dokładnie po 17 latach od ich ostatniego spotkania, tylko u nas. Zobaczcie, jak się zmienili od tamtego czasu.

Marta wróci do Jacka w "M jak miłość"? Pierwsze fotosy po latach

Plotki o powrocie Roberta Gonery do "M jak miłość" okazują się prawdą. Aktor ostatni raz na planie produkcji widziany był w 2006 roku. Dawni małżonkowie spotkali się wtedy w parku. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że powrót serialowego prawnika będzie związany z Dominiką Ostałowską, ku uciesze ich fanów. Prawnik pojawi się w 1758. odcinku serialu, zaplanowanym w emisji na TVP2 na 14 listopada. "Jacek odnajdzie Martę w Grabinie. Zaproponuje jej współpracę. Dawne odczucia odżyją. Znowu namiesza - mówił kilka dni temu nasz informator.

Teraz widzimy też ich zdjęcia z pierwszego spotkania po siedemnastu latach. Póki co, mina serialowej sędzi będzie nietęga, ale co się dziwić. Jak rozstała się z Mileckim w mało sprzyjających okolicznościach, a później po nim słuch zaginął... Wiemy jednak, że będzie się z nim ciągle spotykać, bo powrót Roberta Gonery nie jest epizodyczny, a na stałe. Więcej nowych zdjęć serialowej Marty i Jacka z nowego spotkania, znajdziesz w galerii na górze strony. Chcecie, by odnaleźli się po latach?

Dominika Ostałowska i Robert Gonera na planie 'M jak miłość' Fot. Marta Gostkiewicz / MTL MAXFILM

Mogli spędzić razem noc w hotelu

Dominika Ostałowska lubiła przed laty wątek z Robertem Gonerą. "Z rozrzewnieniem wspominam naszą pracę i wspólny wątek w serialu. Darzę Roberta ogromną sympatią. Mieliśmy okazję spotkać się, gdy 'M jak miłość' dopiero startowało, więc mam wyjątkowy sentyment do tego czasu" - powiedziała Ostałowska swego czasu w "Dobrym Tygodniu". Dodała, że ludzie żyli wtedy jej losami. "Kiedy grani przeze mnie i Roberta bohaterzy w 'M jak miłość' przeżywali kryzys w związku, dostaliśmy na przykład zaproszenie od właścicieli pewnego pensjonatu w górach. Pisali, że czeka na nas pokój, żebyśmy przyjechali wraz z "synem", a na pewno uda nam się odbudować naszą relację" - dodała aktorka w tej samej rozmowie. Jak można się spodziewać, serialowi kochankowie z tego nie skorzystali.

Franciszek Przybylski, Robert Gonera i Dominika Ostałowska w 'M jak miłość' Fot. screen 'M jak miłość' TVP VOD