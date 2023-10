Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, podobnie jak wiele par, porzucili zgiełk stolicy na rzecz ciszy i spokoju. Kilka lat temu małżonkowie przeprowadzili się do mieszczącej się pod Warszawą posiadłości. Aktorka i influencerka chętnie chwali się w mediach społecznościowych starannie urządzonymi wnętrzami willi. Tym razem jednak zaprosiła fanów do przydomowej przestrzeni. Jesienne chłody już jej niestraszne.

Tak wygląda taras Zofii Zborowskiej

Ogród Zofii Zborowskiej zdecydowanie robi wrażenie. Aktorka dokładnie zagospodarowała przydomową przestrzeń, gdzie znalazły się szklarnia, basen oraz jacuzzi. W ogrodzie można podejrzeć także domek do zabawy, w którym swoje królestwo ma córka pary, Nadzieja. Uwagę zwracają też nietypowe meble, które stanęły na tarasie. Jak się okazuje, stołu, którym może pochwalić się Zofia Zborowska, nie da się znaleźć w żadnym sklepie meblowym. "To jest chyba najfajniejszy stół, który przez przypadek udało się nam "stworzyć". Dlaczego przez przepadek? Ano dlatego, że ze stołem nie ma on nic wspólnego. Jest to płyta, która została nam po remoncie. Z tej płyty mamy zrobioną łazienkę i słynne wstawki w blacie kuchennym. Uwielbiam takie rozwiązania" - pisała na Instagramie.

Teraz Zborowska pochwaliła się kolejną zmianą, którą wprowadzili w ogrodzie. Jak przyznała, po trzech latach dała się namówić mężowi na zadaszenie tarasu. Stanęła nad nim konstrukcja w formie pergoli, która może pozostać otwarta lub zamknięta. Aktorka zdradziła, że zadaszenie ma czujnik, dzięki któremu zamyka się automatycznie w czasie deszczu. Oprócz tego na zewnątrz zainstalowali także dwa grzejniki.

Na zdjęciach udostępnionych przez Zofię Zborowską, można podejrzeć także, jak urządzony jest taras. Widać, że para chętnie spędza tu czas, co teraz będzie możliwe także w chłodniejsze dni. Aktorka i jej mąż poza nietypowymi meblami mogą pochwalić się także sporym grillem, który postawili przy oknie. Naszą uwagę kradnie jednak okazała strelicja w dużej donicy, a także widok na zielony ogród, który rozpościera się z tarasu. Wrażenie robią również wysokie drzewa osłaniające posiadłość. Jak wam się podoba? Więcej zdjęć domu Zofii Zborowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.