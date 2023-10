Główna wygrana w programie TVP2 "Tak to leciało!", gdzie trzeba dośpiewywać brakujące wersy znanych hitów, to 100 tys. złotych. Ostatnio po raz pierwszy - od czasu gdy show prowadzi Sławomir i Kajra - udało się ją zdobyć Agacie Dąbrowskiej w odcinku wyemitowanym pierwszego października. Kobieta w finałowym etapie zgadła aż 15 brakujących słów utworu "Konik na biegunach" z repertuaru Urszuli. Chodziło o fragment: "Wspaniały to dzień, wracają z ołowiu żołnierze, ze strychu znów w dół, schodami aż tu". Dotychczas uczestnicy programu polegali na dużo niższych etapach gry. Dlaczego Dąbrowskiej się udało przełamać ich złą passę? Miała dobry sposób i zdradziła go w swoim wywiadzie, jakby ktoś chciał pójść w jej ślady.

Wiadomo, jak dostać od TVP majątek

Co ciekawe, Agata Dąbrowska brała już udział w "Tak to leciało!" za czasów, gdy program prowadził Maciej Miecznikowski. Wtedy wygrała tylko saksofon i jak show wróciło po dziesięciu latach na antenę w nowej odsłonie, wyciągnęła z tego wnioski. Jak w takim razie wygrać od TVP wielkie pieniądze? "Moją taktyką było zamykanie oczu. Wszystko dlatego, że tak bardzo obawiałam się, że zaraz muzyka przestanie grać i zobaczę puste pola. Wiedziałam, że jak zacznę za bardzo kombinować, to się to nie skończy dobrze. Jak śpiewałam hit za 100 tys. zł. 'Konika na biegunach', to czułam, że za chwilę zobaczę puste wersy. Im dalej byłam w piosence, tym bardziej odwracałam głowę - byleby tylko nie patrzeć na ekrany. Dałam się ponieść" - stwierdziła zwyciężczyni w rozmowie z Plejadą.

Musi oddać podatek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na konto zwyciężczyni teleturnieju TVP2 nie wpłynie jednak cała kwota. "Podatek od wygranej wynosi 10 proc. Wygrana zostanie pomniejszona o ten podatek. Realnie do wykorzystania mamy 90 tys. złotych - dodała w tym samym wywiadzie wielka triumfatorka. Kobieta cieszy się też z koszulek z logo programu. Chcielibyście pójść w jej ślady? Produkcja szuka ciągle uczestników do kolejnych odcinków show Sławomira i Kajry. Agata Dąbrowska zdradziła, że wszystko co wpłynie na jej konto po określonym umową czasie, przekaże na zakup sprzętów dla swojej orkiestry. Sprytnie?

