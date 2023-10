Katarzyna Sokołowska jest reżyserką pokazów mody. Celebrytka od lat udziela się w telewizji. Bierze udział m.in. w popularnym programie "Top Model". Oprócz tego prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 400 tysięcy użytkowników. Ostatnio podzieliła się z nimi wyjątkowym kadrem. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście.

Katarzyna Sokołowska na nowej okładce jest nie do poznania. Długie włosy i brak bluzki

Katarzyna Sokołowska została gwiazdą okładki najnowszego wydania prestiżowego magazynu "Elle". Efektami pracy podzieliła się w sieci. Na opublikowanym zdjęciu możemy zobaczyć celebrytkę w całkowicie odmienionym wydaniu. Na pierwszy rzut oka rzuca się fryzura.

Celebrytka przyzwyczaiła nas do krótko ostrzyżonych i niemal idealnie wystylizowanych włosów. Jednak w tym wypadku na jej głowie goszczą długie i proste włosy. Warto również zwrócić uwagę na jej skąpą stylizację. Jurorka nie ma na sobie bluzki. Biust zasłania rękoma. Ubrana jest jedynie w czarne szerokie spodnie z szelkami. "O tym jak bardzo zmieniła się polska moda w ciągu ostatniego ćwierćwiecza najlepiej wie ona, Kasia Sokołowska. Jako reżyserka pokazów mody od 28 lat uczestniczy w jej tworzeniu. A ten ważny jubileusz celebrujemy wspólnie okładką listopadowego numeru Elle" - napisano na Instagramie.

Katarzyna Sokołowska zaskoczyła nowym wydaniem. Internauci są podzieleni

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiła się lawina reakcji. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Wygląda na to, że podzielili się na dwa obozy. Jedni byli zachwyceni efektem końcowym i nie szczędzili miłych słów. "Wow! Po prostu sztos. Kaśka wymiatasz!" - napisała jedna z internautek. "Pięknie! Pani Kasiu proszę polubić taką fryzurę na co dzień!" - dodała kolejna. Z kolei druga strona miała nieco odmienne zdanie na ten temat. Ci zarzucali celebrytce, że przesadziła z retuszem i nie wygląda zbyt naturalnie. "Dramat! Zmyjmy makijaż, cofnijmy retusz i odczepmy doczepy", "Po co taki retusz? Przecież teraz się odchodzi od tego. Ta pani jest piękna taka, jaka jest naprawdę" - pisały następne. A wy co o tym sądzicie? Więcej zdjęć Katarzyny Sokołowskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.