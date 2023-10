Youtuber Sylwester Wardęga podzielił się wynikami śledztwa, które przeprowadził wraz z innym internetowym twórcą, znanym w sieci jako Konopskyy. W filmiku, który trafił do sieci 3 października, znalazły się screeny wiadomości, które znany influencer, Stuart Burton, znany jako Stuu, miał wysyłać nieletnim fankom. W 2014 roku miał nawiązać internetową znajomość z dziewczyną, która miała 13 lat.

REKLAMA

Karolina Korwin Piotrowska dosadnie o materiale Wardęgi

Z filmu Wardęgi wynika, że Stuu miał czynić dziewczynie dwuznacznie aluzje, a w 2015 roku miał namówić ją na spotkanie, na którym rzekomo przekonał ją, aby poszli do hotelu. Do niczego jednak między nimi nie doszło. Youtuber miał też rzekomo prosić ją, aby nikomu nie mówiła o zajściu. Kilka lat później Stuu miał rzekomo imprezować z nastolatkami, wśródk których miały znaleźć się 15- i 14-latka. Z informacji, do których dotarł Wardęga wynika, że dziewczyny miały pić podany rzekomo przez youtubera alkohol, po czym straciły świadomość i obudziły się rano.

Karolina Korwin Piotrowska obejrzała film Wardęgi. Jest zdruzgotana, ale jednocześnie przestrzega rodziców i zachęca, aby także się z nim zapoznali. "Tak to wygląda. Obrzydliwe Nie oglądajcie przy jedzeniu... Zobaczcie to. Jeśli macie dzieciaki, małoletnie córki, synów, fanów niektórych twórców na YouTubie, to pozycja obowiązkowa" - napisała.