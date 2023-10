Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. W medialnym przekazie często mówi się o nich jako "najważniejszych polskich wyborach od 1989 roku". Od wielu tygodni prowadzone są kampanie społeczne mające na celu przekonanie do wzięcia w nich udziału zwłaszcza kobiet. To one mają aż 52 proc. głosów. O tym, jak ważne są wybory, które odbędą się 15 października, przekonują także gwiazdy. "Proszę wszystkich i zachęcam do udziału w wyborach. To najlepsze, co możemy zrobić, jeśli chcemy decydować o tym, w jakim kraju chcemy żyć" - mówi w rozmowie z Plotkiem Maja Ostaszewska.

Zobacz wideo Tak gwiazdy namawiają do pójścia do urn

Tak gwiazdy przekonują do pójścia na wybory

Natasza Urbańska zwróciła się z kolei do wszystkich osób, które osiągnęły prawa wyborcze. Jak powiedziała w rozmowie z naszym reporterem, jest to moment, kiedy można wybrać po swojemu. "Wybieraj mądrze" - dodała. "Żeby były w tym kraju szanowane demokracja, prawa człowieka" - podkreśla Maja Ostaszewska.

Nie ma innej drogi, po prostu trzeba głosować - zaznacza Agnieszka Woźniak-Starak.

"To od nas zależy, jaka jest przyszłość, ja idę na wybory, mam nadzieję, że wy wszyscy też" - dodaje reżyserka Kalina Alabrudzińska. Całe wideo, w którym wypowiedziały się także Lara Gessler i Marta Wierzbicka, znajdziecie w materiale na górze strony.

Mocny spot organizacji non profit

Na początku października szerokim echem w mediach odbił się spot Inicjatywy Wschód, grupy non-profit działającej na rzecz klimatu i sprawiedliwości społecznej. Krótki materiał prezentuje problemy, z którymi mierzą się obecnie problemy w Polsce, skontrastowany z wypowiedziami polityków. Poruszone zostały w nim problemy samodzielnych matek, matek osób z niepełnosprawnościami czy mniejszości seksualnych, a w tle słychać m.in. głos marszałek Elżbiety Witek: "Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, który kobiety stawia na piedestale". "Nie chcemy biernie patrzeć, jak starsi panowie decydują za nas. Walczymy o to, by głos kobiet i dziewczyn wreszcie został usłyszany, bo to my stanowimy 52 proc. społeczeństwa. Tej jesieni idziemy na wybory. Cicho już byłyśmy" - czytamy w opisie filmiku.