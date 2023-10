Agnieszka Woźniak-Starak długo brylowała na ściankach u boku męża Piotra Woźniaka-Staraka. Niewielu jednak pamięta, że nie było to jej pierwsze małżeństwo. Kiedy jej kariera dopiero raczkowała, prezenterka telewizyjna imprezowała z koleżankami, a w jednym z klubów jej uwagę zwrócił niechlujnie ubrany motocyklista - Adam Badziak. Wtedy jednak żadne z nich nie zdecydowało się na pchnięcie tej relacji do przodu, aż do momentu kiedy ich oczy spotkały się ze sobą rok później. W 2008 roku się pobrali, jednak przez cały czas nie mogli się dogadać w jednej kwestii. Prawdopodobnie to ona była jednym z powodów rozpadu relacji.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak OSTRO o podziałach

Badziak chciał dzieci. Woźniak-Starak świadomie z tego zrezygnowała

To małżeństwo wydawało się idealne. Adam Badziak był zafascynowany motocyklami i uprawiał sporty, co wzbudziło ogromne zainteresowanie Agnieszki, wtedy Szulim. Niestety, od samego początku nie mogli się dogadać w kwestii założenia rodziny. Prezenterka nigdy nie ukrywała, że od zawsze liczyła się dla niej kariera i nie wyobrażała sobie zrezygnować z cząstki siebie, tylko po to, żeby uszczęśliwić drugą osobę.

Myślę, że nie byłabym w stanie zrezygnować z jakiejś części siebie, nawet dla miłości. Jak kompromis robi się zbyt obciążający i trzeba w nim pójść za daleko, to może nie warto? Nie jestem kobietą, która byłaby w stanie zrezygnować z siebie dla mężczyzny, bo ogromne szczęście daje mi to, kim jestem, jak się rozwijam, co robię. To są mocne podstawy, bez których trudno by mi było być szczęśliwą - mówiła Agnieszka Woźniak-Starak w wywiadzie dla "Vivy!".

Los napisał inny scenariusz dla tej pary. To był początek końca

Choć Agnieszka Woźniak-Starak nie planowała zachodzić w ciążę, jednak los napisał dla niej i Adama Badziaka inny scenariusz. Bardzo się cieszyli na wieść o tym, że będą mieli dziecko. Niestety, prezenterka straciła ją w szóstym tygodniu. "Nie planowaliśmy z moim byłym mężem tej ciąży, ale bardzo się oboje cieszyliśmy i bardzo oboje przeżyliśmy to, co się później zdarzyło. I może to właśnie był początek końca mojego małżeństwa. Potwornie to przeżywałam" - wyznała w rozmowie z magazynem "Pani". Krótko później małżonkowie się rozstali, jednak przez kilka lat żadne z nich nie wniosło pozwu o rozwód. Zmieniło się to, kiedy Woźniak-Starak poznała Piotra, z którym zaczęła snuć plany o wspólnej przyszłości. Zdjęcia Agnieszki Woźniak-Starak i Adama Badziaka znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

5 urodziny Joy mkudelski / KUDELSKI MAREK/KAPiF.pl