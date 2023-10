Ania Przybylska zyskała popularność dzięki roli sympatycznej policjantki Marylki w serialu "Złotopolscy". Później wielokrotnie występowała zarówno w telewizji, jak i na wielkim ekranie. Również jej życie prywatne wzbudzało wielkie emocje w mediach. Po rozwodzie z Dominikiem Zygrą związała się z Jarosławem Bieniukiem. Ten związek przetrwał aż do jej śmierci, a para doczekała się trójki dzieci: Oliwii, Szymona oraz Jana. Mało kto wie, że młodszy syn gwiazd zaliczył już filmowy debiut. W 2013 roku pojawił się u boku mamy w produkcji "Bilet na Księżyc".

Ania Przybylska pokazała syna w filmie. Mały Jan grał jak zawodowiec

W 2013 roku premierę miał ostatni film, w którym wystąpiła Ania Przybylska. "Bilet na Księżyc" w reżyserii Jacka Bromskiego opowiadał historię dwóch braci, którzy w 1969 roku wyruszają w podróż nad morze. Adam (Filip Pławak) i Antoni (Mateusz Kościukiewicz) decydują się na ten krok po tym, jak pierwszy z nich dostaje powołanie do wojska z przydziałem w marynarce wojennej. Na swojej drodze spotykają Halinę (Ania Przybylska).

Bohaterka, w którą wcieliła się Ania Przybylska, zarabiała jako prostytutka. Wychowywała również samotnie syna, Janka. W tej roli widzowie mogli zobaczyć Szymona Bieniuka. To był dla siedmioletniego chłopca aktorski debiut. Chłopiec od razu skradł serca publiczności.

Szymon Bieniuk nie poszedł w ślady mamy. Ma zupełnie inne plany

Chociaż syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka pierwsze kroki na planie filmowym na już za sobą, to ani myśli, by wiązać z tym przyszłości. Nie zamierza też iść w ślady ojca. Co prawda interesuje się sportem, ale boisko nie jest dla niego. Szymon ma inny pomysł na siebie. W rozmowie z Jastrząb Post wyjawił, co chciałby robić za kilka lat. "Stawiam na naukę przedmiotów humanistycznych. Chciałbym iść w kierunku studiów prawniczych" - wyznał.

Jednocześnie Szymon Bieniuk nie ukrywał, że nie pogardziłby ciekawą propozycją w show-biznesie. "Lecz gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w show-biznesie, to nie wiem, czy bym odmówił" - stwierdził. Zupełnie inaczej myśli jego starsza siostra. Oliwia ma za sobą już występ w jednej z edycji "Tańca z gwiazdami" czy serialowy debiut. Więcej zdjęć Anny Przybylskiej z rodziną znajdziecie w galerii na górze strony.