Aneta Glam od dawna w mediach społecznościowych próbuje pokazać internautom, że kariera Caroline Derpieński w Miami, nie jest tak wielka, jak zapewnia celebrytka. Ba, twierdzi, że wielka sława 23-letniej blondynki za oceanem została zmyślona. Caroline Derpieński ostro zareagowała na te zarzuty, wyzywając uczestniczkę programu "Żony Miami" i się zaczęło. Niedawno Glam powiedziała w "Dzień dobry TVN", że dziewczyny takie jak Caroline próbują naśladować rzeczywiście bogate Polki za oceanem, czyli ją samą. Jednocześnie uważa, że Derpieński bogata nie jest, a rzeczy, które pokazuje na Instagramie, nie należą do niej. Coś jest na rzeczy, ponieważ samozwańcza gwiazda z Białegostoku w ostatnim czasie nie reaguje już na zaczepki. Tymczasem następna z nich nie przeszła niezauważona. Glam dodała kadr z Marszu Miliona Serc, nawiązała do niedawnych urodzin Derpieński i wbiła jej szpilę.

Aneta Glam wypatrzyła na Marszu Miliona serc "Jacka"? Derpieński nie będzie zadowolona z żartu

Na warszawskim Marszu Miliona Serc, który odbył się 1 października, na ulice stolicy wyszły całe tłumy niezadowolone z decyzji podejmowanych przez polski rząd. Wśród przeciwników obecnej władzy nie brakowało osób, które przyszły z banerami i transparentami. Tysiące kadrów z wydarzenia krąży po internecie. I właśnie to postanowiła wykorzystać Aneta Glam. Na Instagramie dodała zdjęcie z marszu, na którym widzimy przerobione zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Ma on wizerunek króla Polski - na głowie ma koronę i dość charakterystyczne, dłuższe, siwe włosy. "Żona Miami" natychmiast skojarzyła go z "miliarderem Jackiem", rzekomym partnerem Caroline Derpieński. Przypomnijmy, że ostatnio modelka obchodziła 23. urodziny, na które "Jack nie zdążył dolecieć z Waszyngtonu".

Oh Dżak! Dlatego na urodziny nie doleciał - podpisała zdjęcie Aneta Glam.

Aneta Glam zakpiła z 'miliardera Jacka' Caroline Derpieński fot. instagram.com/anetaglam

Aneta Glam vs. Caroline Derpieński. Jack został zdemaskowany jako Krzysztof z Sosnowca?

Aneta Glam twierdzi, że nie tylko Caroline Derpieński nie ma milionów, o których opowiada. Podobno zna także jej rzekomego partnera, którym nie jest żaden Jack Jackowski, a niejaki Krzysztof z Sosnowca, który nie jest aż tak zamożny, by nosić miano miliardera. Niedawno dodała na Instagramie jego wspólne zdjęcia z modelką. Bawili się razem na eleganckiej gali. Derpieński na doniesienia w sieci odpowiedziała subtelnym komentarzem "to nie jest mój partner, debile". Zdjęcia "miliardera Jacka" z Caroline możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.