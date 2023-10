Bartosz Bednorz to polski siatkarz grający na pozycji przyjmującego. Biało-Czerwoni na boisku radzą sobie w ostatnim czasie znakomicie, między innymi właśnie za sprawą umiejętności 29-latka. Bednorz prywatnie związany jest z Karoliną Bryniarską, którą możecie kojarzyć z kilku polskich produkcji telewizyjnych. Co jeszcze o niej wiemy?

Partnerka Bartosza Bednorza często jest mylona z Dodą

Partnerka Bartosza Bednorza jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie publikuje fotografie związane z jej pracą, jak i bardziej prywatne kadry. Karolina Bryniarska pracuje jako modelka i fotomodelka. Dotychczas podjęła współpracę z wieloma markami różnych branż. Występowała również w kilku serialach. Można było ją także zobaczyć w takich produkcjach, jak: "Piąty stadion", "Reguły gry" czy "Ojciec Mateusz". Na Instagramie nie brakuje komentarzy jej obserwatorów, którzy zachwycają się urodą modelki. Kiedy jeden z internautów przyznał, że jest podobna do Dody, Bryniarska odpowiedziała, że często słyszy taką uwagę. "Wyglądasz genialnie i ta twoja figura! Na początku pomyliłam cię z Dodą" - napisała fanka. "Często to słyszę" - odpowiedziała partnerka Bartosza Bednorza. Więcej zdjęć partnerki Bartosza Bednorza znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Po ostatnich porażkach Biało-Czerwonych piłkarzy w eliminacjach do Euro 2024, to polscy siatkarze dają ogromne nadzieje naszym kibicom. Zdobyli już złoty medal Ligi Narodów i wywalczyli mistrzostwo Europy podczas meczu z Włochami. Za wygraną stoi nie tylko rozgłos, ale i pieniądze. Jakie? Sam awans reprezentacji Polski do finału mistrzostw Europy siatkarzy 2023 zapewnił premię dla sportowców w wysokości 250 tysięcy euro. Czek na 500 tysięcy euro otrzymali zaś za końcowy triumf w Rzymie, co zapewnia im zysk rzędu dwóch milionów i trzystu tysięcy złotych. Jest jednak jedno "ale"... Mimo że zysk Polaków na pierwszy rzut oka robi wrażenie, to należy pamiętać, że jest on do podziału na całą kadrę. Kwota ta przy krociach, jakie otrzymują, chociażby piłkarze, jest piorunująco niska. ZOBACZ TEŻ: Siatkarskie WAGs. Oto ukochane polskich siatkarzy. Wśród nich lekarka i finalistka Miss Polonia