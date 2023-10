Agata Rubik i Piotr Rubik jakiś czas temu pochwalili się, że wraz z córkami przeprowadzili się do o Miami. Na Instagramie chwalą się nowym, kolorowym życiem. O tym, jak im się mieszka w Stanach Zjednoczonych w wynajmowanym mieszkaniu, opowiedzieli w instagramowej rozmowie z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem. Problem w tym, że powiedzieli i pokazali za dużo.

Agata Rubik chwali się widokiem za oknem. Ups, to był błąd

Agata Rubik z Piotrem Rubikiem, a także Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska połączyli się 2 października na instagramowym livie. Głównym tematem dyskusji była wyprowadzka Rubików z Polski. Autorzy "Domówki u Dowborów" byle niezwykle ciekawi, gdzie mieszkają Rubikowie i na jakim poziomie.

"Wy, gdzie dokładnie jesteście?" - dopytywał Dowbor, który po chwili dodał: "Nie musisz podawać dokładnej geolokalizacji" - podkreślił. "Jesteśmy przy Miami, ale jak mówisz w Polsce, gdzie jesteś, to mówisz Miami. Ale jak chcesz być bardzo szczegółowy, to określasz pewne dzielnice Miami - mówiła Rubik. A później uściśliła: To nawet nie jest dzielnica, to jest wioska. To jest wyspa, która jest wsią. Jak wygooglujesz sobie nazwę Key Biscayne, to przeczytasz, że to jest wieś - mówiła Agata Rubik, gdy przerwał jej rozentuzjazmowany Dowbor. "Wy jesteście w Key Biscayne?". Zaskoczona Koroniewska dopytywała z kolei, skąd jej mąż słyszał o takiej miejscowości. "No błagam cię, bo tam jest turniej tenisowy" - mówił oburzony, że aktorka może nie wiedzieć takich rzeczy.

Na tym jednak nie koniec, bo Rubikowie mówili, że mieszkają w "takim tutejszym Konstancinie". Chwilę później Agata Rubik z telefonem w dłoni wyszła na taras, by pokazać widoki za oknem. Relacjonowała przy tym, że obok mają korty tenisowe, pole golfowe, ścieżkę do biegania. Podkreślała, że tuż pod domem mają też "przepiękny Crandon Park", a zaraz obok widok na ocean. "Nasza plaża tu jest" - wtrącił się Piotr Rubik, a jego żona dodała: "Tu, gdzie ci dokładnie pokazuję, codziennie jest wschód słońca (...). Jak wychodzimy z budynku, to mamy od razu wejście na plażę". Oprócz tego Agata Rubik wskazała sąsiadujące z ich apartamentem bloki. Cóż, to wszystko wystarczyło, żeby Maciej Dowbor odgadł dokładną lokalizację ich domu.

Kiedy Rubikowie przypadkiem się rozłączyli, Maciej Dowbor wyjął telefon i patrząc na ekran, powiedział: "Ja wiem, gdzie oni mieszkają. Oni mieszkają TU. Ja już znalazłem ich chatę. Wystarczyły mi tylko dwie informacje. Jestem dobry w te klocki" - mówił zachwycony i żartował, że może przesłać zainteresowanym te informacje. Koroniewska z kolei dodała: "Tu są korty tenisowe, cztery nawet", co pokrywało się z tym, o czym mówiła Agata Rubik. Jak widać nie warto aż tak bardzo się chwalić.