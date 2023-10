Porównali żonę Rzeźniczaka do Stępień. Zareagował. Krótka piłka

Zdaje się, że Jakub Rzeźniczak w końcu stworzył zdrową relację. Z Pauliną Rzeźniczak związał się, gdy Magdalena Stępień była chwilę przed porodem syna piłkarza. Chłopiec zmarł w wyniku rzadkiego guza wątroby, a zrozpaczona Stępień zatraciła się w żałobie. Była partnerka piłkarza pogodziła się z bolesną stratą i zapowiedziała, że nie będzie dłużej publicznie poruszać tematu nieżyjącego syna. W tym czasie Rzeźniczakowi dostało się od fanów za afiszowanie się nową miłością. Wziął ślub z Pauliną Rzeźniczak i jakiś czas temu ujawnili, że spodziewają się potomstwa. To będzie trzecie dziecko piłkarza, który ma także córkę Inez ze związku z Eweliną Taraszkiewicz.

Porównali żonę Rzeźniczaka do Stępień. Piłkarz szybko odpowiedział

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak nie posiadają się ze szczęścia, że niebawem zostaną rodzicami. Żona piłkarza chętnie relacjonuje czas ciąży w mediach społecznościowych. Pochwaliła się eleganckim baby shower, podczas którego wyszło na jaw, że spodziewają się córki. Więcej TUTAJ. Tym razem przyszła mama opublikowała na Instagramie kadr z wizyty w klinice ginekologicznej w Gdańsku.

To był dobry dzień. Rano mogliśmy zobaczyć naszą córeczkę, co prawda mało chciała się nam pokazać, ale najważniejsze, że rozwija się prawidłowo. Do zobaczenia za miesiąc Gdańsk - napisała Paulina Rzeźniczak.

Pod kadrami z kliniki nie zabrakło komplementów, ale pojawiły się i mniej przychylne słowa. Jedna z obserwatorek zarzuciła żonie Rzeźniczaka, że ta ma inspirować się stylem jego byłej, Magdaleny Stępień. "Stylówka by Magda" - napisała. Na reakcję piłkarza nie trzeba było długo czekać. Wiele razy udowodnił, że nie pozwoli obrażać żony i często ją bronił przed opryskliwymi komentarzami. Tym razem nie pozwolił się sprowokować. "Magda Gessler the best. (...) No przecież odpisałem, że uwielbiamy Magdę Gessler. Codziennie oglądamy" - odpowiedział. Mógł liczyć na wsparcie internatów, którzy także stanęli w obronie stylizacji ciężarnej żony piłkarza. "Bezsensowny komentarz, połowa kobiet się tak ubiera" - napisała inna fanka. Więcej zdjęć małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.