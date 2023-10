Anna Lewandowska w przerwie od treningów i codziennych obowiązków, wybrała się do jednej ze stolic mody, czyli Paryża. Po raz kolejny ujrzeliśmy ją w efektownej kreacji, która odsłaniała umięśniony brzuch. Jesteście ciekawi, co na ten temat sądzi ekspertka od ubioru? Podobnie jak fani Lewandowskiej, nie kryła podziwu nad stylizacją znanej trenerki.

Zobacz wideo Wrońska o Lewej. Wie, kto stoi za jej ubiorem

Anna Lewandowska zrobiła show swoją paryską stylizacją. Ekspertka zaznaczyła, co było doskonałe w stroju

"Ania Lewandowska na pokazie Louis Vuitton wyglądała obłędnie. Stylizacja składała się z krótkiego topu z guzikami na ramionach, długich świetnie skrojonych oversize’owych spodni i wysokich czarnych botków na koturnie. Całość uzupełniona dużymi okularami i torebką LV. Trenerka doskonale wyeksponowała swój niesamowity brzuch i ramiona. 10/10" - podsumowała w rozmowie z nami stylistka Wiktoria Wolniak. Nic dziwnego, że fotoreporterzy nie mogli oderwać wzroku od żony Roberta Lewandowskiego. Fani z Instagrama również nie kryją zachwytu. Pod najnowszym zdjęciem nie brakuje pozytywnych komentarzy. "Wyglądasz bosko Aniu", "Nie mam słów, no boska Lewandowska", "Mega zjawiskowo", "Ania, co za brzuch", "Brzuch marzenie - pięknie!" - czytamy w komentarzach pod postem z pokazu domu mody Louis Vuitton.

O stylu "Lewej" wiele się dyskutuje. Co na ten temat mówi jedna z "Żon Warszawy"?

Anna Wrońska, która na co dzień zajmuje się markami luksusowymi, w rozmowie z nami oceniła stylizacje Anny Lewandowskiej. Doskonale wie, kto stoi za kreacjami znanej trenerki. "Znam jej stylistkę Karlę Gruszecką i Ania stara się podążać za trendami mody, nosi dużo (ubrań - red.) niszowych projektantów. Ostatnio zauważyłam też u niej takie mniejsze polskie marki. To fajne, że wspiera lokalny biznes, chodzi na pokazy mody. Mnie się podoba styl Ani" - podsumowała krótko bohaterka polsatowskiego show. Zwróciła uwagę szczególnie na jedną ze stylizacji "Lewej", jaką założyła na event Armani we Włoszech. Trenerka miała wówczas na sobie ubrania niszowej, polskiej firmy. Po więcej zdjęć "Lewej" zapraszamy do galerii na górze strony.