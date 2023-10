Roksana Węgiel dała się poznać fanom, gdy miała zaledwie 13 lat. Zwyciężyła pierwszą edycję "The Voice Kids" i wygrała dla Polski Eurowizję Junior. W styczniu tego roku wokalistka skończyła 18 lat. Pochwaliła się związkiem ze starszym producentem i songwriterem Kevinem Mglejem, z którym się zaręczyła i planuje wspólną przyszłość. Oprócz tego artystka zaczęła stawiać na znacznie odważniejsze, dojrzałe stylizacje, co wzbudziło ogromne kontrowersje u pewnej części jej obserwatorów. Mimo młodego wieku artystka zdążyła sporo osiągnąć w życiu, ale w dalszym ciągu przypinana jest jej łatka dziecięcej gwiazdy. Medialne poczynania Roksany Węgiel w rozmowie z Plotkiem oceniły ekspertki od PR-u. Mają jednoznaczne wnioski.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Węgiel dalej szokuje wizerunkiem. Ekspertki od PR-u nie mają złudzeń

Ekspertka od wizerunku Żaneta Kurczyńska, znana na Instagramie jako "Okiem PR-owca" trafnie zauważyła, że na spójny wizerunek w mediach pracuje się latami. Węgiel dała się poznać odbiorcom jako nastolatka, dlatego ciężko im przyzwyczaić się do nowego wizerunku idolki. Specjalistka podzieliła się radą dla wokalistki.

Roksana Węgiel wygrała "The Voice Kids", kiedy miała 13 lat, czyli przez pięć ważnych lat swojej kariery była osobą niepełnoletnią. Dziecięcą gwiazdą. Z takim wizerunkiem nie da się zerwać z dnia na dzień. Dziś jest już pełnoletnia, ale w głowach odbiorców to wciąż młoda dziewczyna, a ona chce się już pozycjonować jako kobieta, co widać po jej komunikacji. Na taką zmianę percepcji odbiorców potrzeba jednak czasu. Jeśli chce odczepić od siebie łatkę dziecięcej gwiazdy, to konsekwentnie powinna publikować takie treści, jakie publikuje, od kiedy stała się pełnoletnia. Musi przyzwyczaić odbiorców, że nie jest już "małą Roksanką", tylko dorosłą Roksaną - zauważa Kurczyńska.

"Część widzów przyjmie to ze zrozumieniem, ale oczywiście inna część będzie miała trudność z przyjęciem tego faktu. I to już widać w komentarzach, jakie się pojawiają. Jednak konsekwentna komunikacja to jedyna opcja, by odbiorcy zaczęli inaczej postrzegać Roksanę" - dodała specjalistka, znana na Instagramie jako "Okiem PR-owca".

Marta Rodzik z kolei zauważa, że "Forbes Women" wycenił markę osobistą wokalistki na ok. 94 mln zł. "Stroje, jakie miała w programie 'The Voice Kids' były wybierane przez stylistów i już wtedy miała makijaż, czy pomalowane paznokcie. Roksana jest na rynku muzycznym już od sześciu lat, jest też osobą pełnoletnią, która ma podpisane kontrakty z markami bieliźniarskimi. Młoda gwiazda tworzy swoją markę osobistą, jak większość artystów młodego pokolenia chce wyrazić siebie, zaprezentować utwory i dać z siebie 100 procent - mówi ekspertka od PR-u.

Z Kurczyńską zgadza się także przedsiębiorczyni i właścicielka agencji komunikacji. Karolina Krzeska zauważa, że Węgiel zasłynęła jako gwiazda młodego pokolenia, zbudowała ogromne zasięgi i to, co robi, nie musi trafiać do każdego. "Jako osoba publiczna znacząco wpływa na społeczeństwo i jak widać, ma ogromną widoczność oraz zaangażowanie. Powoduje to, że jako wzór do naśladowania spoczywa na niej odpowiedzialność za to, co i jak mówi oraz przekazuje do swoich odbiorców. Dlatego fani zaczynają oczekiwać jeszcze większej profesjonalizacji każdego kanału komunikacji, nie tylko muzycznego. Każdej wypowiedzi, wywiadu, każdego wystąpienia czy obecności na ważnych wydarzeniach. Chcą, by ton i temat wypowiedzi był dopasowany do kanału komunikacji oraz był odpowiedzialny społecznie. Widać to w fali komentarzy" - mówi Krzeska. Więcej zdjęć Roksany Węgiel znajdziecie w naszej galerii na górze strony.