Wielu polskich artystów, mimo sporych zarobków, którymi cieszyli się przez lata, nie płaciło wysokich stawek ZUS. To odzwierciedliło się w wysokości ich emerytur. Maryla Rodowicz jeszcze niedawno pobierała od państwa zaledwie 1600 zł miesięcznie. Z kolei Marek Piekarczyk żartował, że będzie musiał pracować do śmierci. Muzyk jest chyba rekordzistą niskich emerytur, ponieważ ZUS wyliczył mu niecałe osiem złotych świadczenia. Do tego grona można zaliczyć także Alicję Majewską. 75-letnia piosenkarka nadal występuje, ponieważ jej emerytura nie byłaby w stanie zapewnić jej godnego życia. Nie oznacza to jednak, że gwiazda żyje w ubóstwie. Wciąż zarabia niezłe sumy.

Alicja Majewska ma marną emeryturę. Tyle zarobi na występach

Alicja Majewska nie może liczyć na kokosy z ZUS-u. "Od wielu lat noszę w portfelu zieloną legitymację, ale na moje konto wpływa niewiele ponad 1000 zł emerytury - powiedziała wokalistka w rozmowie z "Super Expressem" już jakiś czas temu. Choć od tamtego momentu zapewne mogła liczyć na waloryzację, to trudno się spodziewać, że kwota nagle stała się zadowalająca. Gwiazda nie liczy tylko na świadczenie, dlatego wciąć jest aktywna. Warto przypomnieć, że była jurorką w programie "The Voice Senior", więc co sezon jej konto zasilał zastrzyk gotówki. W ostatnim sezonie jednak została zastąpiona przez Alicję Węgorzewską. Oprócz tego nadal występuje na scenie. Majewskiej nie brakuje werwy. W samym październiku zagra 14 koncertów. Według wyliczeń "Super Expressu" piosenkarka ma zarobić za to 140 tysięcy złotych.

Alicja Majewska przeżyła traumę. Przez lata podejrzewano ją o romans

Piosenkarka zadebiutowała w 1968 roku na festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze i od tamtej pory jej kariera rozkwitła. Lata 70. przyniosły jej sławę na całą Polskę, a jej piosenki są popularne do dziś. Mimo ogromnej popularności jej życie prywatne nie było usłane różami. Przed laty wybaczyła mężowi zdradę. Jej ukochany zmarł w 1990 roku na nowotwór, a wokalistka trwała przy nim do końca i mocno to przeżyła. Jednocześnie od lat trwają spekulacje na temat jej relacji z Włodzimierzem Korczem, z którym Majewska blisko współpracuje od kilkudziesięciu lat. Artyści zdementowali jednak te plotki, zapewniając, że tylko się przyjaźnią. Równie dobrze bawią się w swoim towarzystwie, nagrywając wspólnie tiktoki.