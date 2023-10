"19+" to serial paradokumentalno-fabularny, który cieszył się dość sporą popularnością. Opowiadał o grupie przyjaciół, którzy mierzyli się z wejściem w dorosłość. W 2022 roku wyemitowano ostatni odcinek produkcji, jednak aktorzy nadal cieszą się sympatią widzów, którzy śledzą ich dalsze losy w mediach społecznościowych. Jedną z popularniejszych bohaterek serialu była Lena. Anna Zuch, która się w nią wcielała, w maju urodziła pierwsze dziecko. Od tego momentu chętnie dzieli się z obserwatorami, jak upływa jej macierzyństwo. Niedawno ochrzciła syna.

Anna Zuch w sportowych butach na chrzcinach dziecka. O co chodzi?

Anna Zuch i jej mąż w miniony weekend zorganizowali przyjęcie. Ich syn Oliwier przyjął sakrament. Gwiazda TVN7 opublikowała na Instagramie rodzinne zdjęcie. "Było pięknie!" - napisała przy okazji. Rodzice pozują z dzieckiem na tle balonów w różnych kolorach: zielonym, złotym, kremowym. Wyglądają bardzo elegancko. Mąż Zuch miał czarne spodnie i golf, na niego zarzucił marynarkę. Za to Anna pojawiła się w białym garniturze z luźnymi spodniami. Do tego dobrała... sportowe, wygodne obuwie. Internauci zostawili wiele komentarzy, w których nawiązali do tego, jak się prezentowała. "Uwielbiam cię za ten luz, jeśli chodzi o stylizację. Buty wymiatają!", "Pięknie, ale ciekawa jestem, jak ubrałaś buta?" - możemy przeczytać. Okazuje się jednak, że aktorka była zmuszona wybrać takie obuwie. Co się stało?





Wyjaśnienie sytuacji Anny Zuch znajduje się w jej postach poniżej. Aktorka kilka dni temu wylądowała w szpitalu. "Nigdy nic nie złamałam, ale jak już złamałam to efektownie. Bardzo przyjemna operacja, podglądałam na monitorze, jak montują mi śrubę. A w niedzielę - chrzciny. Jedyne, co mnie martwi, to zespół popunkcyjny. Kiedyś już miałam... A z tym nie da się walczyć, więc mam nadzieję, że na uroczystości w niedziele się pojawię" - napisała 28 września. Więcej szczegółów wyszło na jaw pod postem z chrzcin. Okazuje się, że Anna Zuch złamała palec. "Dałaś radę ustać?" - zapytała z troską jedna z obserwatorek. "Tak, muszę przyznać, że nie czuję w ogóle bólu, jest super. Boję się, że się zapomnę" - odpisała Zuch. Zdjęcie z uroczystości znajdziecie poniżej, a po więcej ujęć Anny Zuch i jej bliskich zaglądajcie do naszej galerii na górze strony.

Anna Zuch długo starała się o dziecko

Anna Zuch w październiku zeszłego roku ogłosiła na Instagramie, że jest w wymarzonej ciąży. Później dodała wideo, na którym zalewała się łzami, i opowiedziała swoją historię. "Ostatni rok nie był łatwy, chyba najcięższy w moim życiu (...). Mimo że (...) zbudowaliśmy piękny dom z wieloma pokojami, które trzeba było wypełnić, to świadomość, że nie możemy, że jest nam zabronione przez jakiś czas, nie wiadomo jaki, bo kiedy skończę leczenie, ta data była niewiadoma (...). Ale się udało" - mówi poruszona na InstaStories. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.