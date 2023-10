Caroline Derpieński budzi emocje, odkąd tylko pojawiła się w polskim show-biznesie. Celebrytka sprytnie wykorzystuje swoje pięć minut, wpadając przy tym w konflikt za konfliktem. W ostatnich tygodniach m.in. zapowiedziała wytoczenie procesu Katarzynie Nosowskiej, nazwała Anetę Glam "przechodzoną babcią polskiego pochodzenia", zagroziła sądem Sandrze Kubickiej, oceniła, że kariera Julii Wieniawy to już przeszłość, jak i poddała w wątpliwość rozpoznawalność Joanny Krupy w Stanach Zjednoczonych. Wygląda na to, że lista znanych osób, z którymi ma na pieńku, dopiero się rozpoczyna. O kąśliwy komentarz pokusiła się ostatnio Agata Rubik.

Zobacz wideo Sandra Kubicka już nie narzeka na Polskę

Agata Rubik dała prztyczka w nos Caroline Derpieński?

Piotr i Agata Rubikowie wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, o czym chętnie opowiadają w mediach społecznościowych. Para niedawno gościła w rozmowie na żywo na profilu Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej, dzięki czemu internauci mogli komentować wywiad na bieżąco. Wtedy do akcji wkroczył jeden z widzów, który skrytykował Florydę i jako jej minus podał rzekomo "biegająca tam bez majtek Derpieński". "Floryda to nie jest dobre miejsce dla turystów z dziećmi. Częste huragany, rekiny tępogłowe, 450 tygrysich ataków w zeszłym roku. W klubach i restauracjach masowy alkoholizm, narkomania, prostytucja. Nawet Derpieński tam biega bez majtek" - napisał. Na odpowiedź żony kompozytora nie trzeba było długo czekać. "Najgorsi ci, co bez majtek biegają" - odpisała Agata Rubik. Przypominamy, że Caroline zaczepiła ostatnio Rubików w dość złośliwym komentarzu.

Agata Rubik fot. Instagram @joannakoroniewskai @maciej_dowbor

Caroline Derpieński mieszka we Florydzie. Wciąż nie wiemy, w jakich warunkach

Choć Caroline Derpieński ma mieszkać w Miami, wciąż nie pokazała luksusowych wnętrz swojej posiadłości. Jakiś czas temu zainteresował się nią Brian Cox - aktor znany z serialu "Sukcesja", który na potrzeby swojego programu odwiedził ją w luksusowej posiadłości. Już przed wejściem do dużej willi zauważył dwa niebotyczne drogie pojazdy, które wzbudziły jego ciekawość. Kolejno został przywitany przez modelkę, która zaczęła opowiadać o swoim "dolarsowym" życiu. Kiedy prowadzący zaczął dopytywać o szczegóły związane z posiadłością, szybko wyszło na jaw, że została... wynajęta. "Mam kilka domów, ale ten akurat wynajęłam specjalnie na twój przyjazd" - wyznała celebrytka.