"Chłopaki do wzięcia" to program, który pomaga znaleźć miłość mężczyznom z małych miasteczek i wsi. Po raz pierwszy pojawił się na antenie Polsat Play w 2012 roku, ale do dziś cieszy się ogromną popularnością. Wielu z jego bohaterów udało się niejako wybić w show-biznesie właśnie dzięki udziałowi w tej produkcji. Mimo wszystko próżno szukać bardziej szczegółowych informacji na temat niektórych z nich. Do tej pory nawet wiek najbardziej znanych uczestników był tajemnicą. "Telemagazynowi" udało się dotrzeć do dat narodzin Bandziorka, Kariny i Stefana.

Ile lat mają uczestnicy "Chłopaków do wzięcia"? Zdecydowanie nie wyglądają na swój wiek

Chociaż wielu uczestników "Chłopaków do wzięcia" może się pochwalić niemałą popularnością i rzeszą fanów, to nadal starają się chronić niektóre informacje na swój temat. Dlatego widzowie nadal nie wiedzą, chociażby ile mają lat. Producenci programu w rozmowie z "Telemagazynem" zgodzili się ujawnić te dane na temat bohaterów.

Dzięki temu wiemy, że Jaruś urodził się w 1984 roku, czyli obecnie ma 39 lat. Niewiele starszy jest od niego Bandziorek, który od lat uważany jest za jedną z największych gwiazd programu. Według informacji podanych przez portal skończył niedawno 42 lata. Natomiast Robert, który dołączył do obsady dopiero jakiś czas temu, ma 44 lata.

Kilka lat starszy jest Andelek, który niedawno zaczął budować swoją karierę muzyka disco polo. Urodził się w 1974 roku, czyli obecnie ma 49 lat. Natomiast Marek, zwany także Mariuszem, przyszedł na świat siedem lat później. Wychodzi więc na to, że skończył już 56 lat.

Najmłodsi i najstarsi uczestnicy "Chłopaków do wzięcia". Różnica wynosi prawie 40 lat

Pan Henio jest nie tylko jednym z ulubionych uczestników programu, ale też najstarszym. Rolnik urodził się w 1954 roku, a więc już niedługo skończy 70 lat. Za to najmłodszy z nich jest Sebastian, którego widzowie mogą oglądać od kilku sezonów. W show zasłynął jako ekscentryczny miłośnik natury oraz ekologicznego stylu życia. "Jezus" przyszedł na świat w 1992 roku, a więc ma 31 lat. Mało kto wie, że Karina i Stefan są bliźniakami. Jeden z najpopularniejszych duetów w "Chłopakach do wzięcia" jest w tym samym wieku. Oboje skończyli właśnie 38 lat. Więcej zdjęć bohaterów programu znajdziecie w galerii na górze strony.