Kazimierz Marcinkiewicz w internetowym live'ie Plotka poruszył wiele tematów. Nie tylko rozliczył się ze współpracy z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, wypowiedział się na temat nieudolności systemu alimentacyjnego, ale też zdradził więcej szczegółów na temat kwitnącej relacji z ukochaną Martynką. Nie mogło zabraknąć nawiązań do zbliżających się wyborów parlamentarnych, które już 15 października. Oberwało się też wyborcom PiSu, których były premier ostro podsumował. Co powiedział zapytany o Agatę Dudę? Musiał zrobić pauzę.

Marcinkiewicz zapytany o poczynania Agaty Dudy. Musiał zrobić pauzę

Kazimierz Marcinkiewicz w szczerej rozmowie z Karoliną Sobocińską wykorzystał okazję, by zaapelować do wyborców o pójście do urn 15 października. W ostrych słowach wypowiedział się na temat partii rządzącej, nie omijając tematu prezydenta RP. Gdy zapytano go o Agatę Dudę, byłemu premierowi aż wysiadł głos. "Na te pytanie odpowiem sposobem pani prezydentowej" - powiedział, robiąc długą i dramatyczną pauzę. "Wie pani, jaki to sposób?" dopytywał redaktorkę Plotka były premier. Gdy usłyszał "milczenie", nie krył rozbawienia.

Co można o niej powiedzieć? Ta kobieta przez osiem lat nie powiedziała ani słowa. To co, ja mam się wypowiadać na temat jej garsonek? Na temat broszek, na temat włosów, uczesania, na temat cery? No bez sensu. Wygląda, jak wygląda. Zupełnie nie moja sprawa, kompletnie. Nie ma sensu mówić o kimś, kto się nie wypowiada, bo to byłoby niesprawiedliwe. A osądzać jej wygląd, niech osądzają, którzy na wyglądzie czy stylu się znają - dodał Marcinkiewicz.

Jak zauważyła Karolina Sobocińska, Marcinkiewicz jest byłym nauczycielem, tak samo jak Agata Duda. Pierwsza dama jednak nie chce wypowiadać się, nawet jeśli temat dotyczyć ma kwestii edukacyjnych, bliskich sercu żony prezydenta. Informowaliśmy o tym, że Katarzyna Kasia ze "Szkła kontaktowego" wielokrotnie zapraszała na wywiad obecnie urzędującą pierwszą damę. Niestety nieustannie spotyka się z odmową ze strony żony Andrzeja Dudy. Kazimierz Marcinkiewicz ostro podsumował jej milczenie. "Kobiety nie mają z jej strony żadnego wsparcia, takiego, jakie miały od każdej prezydentowej poprzednio. Każda prezydentowa, obojętnie którego prezydenta nie weźmiemy, to zawsze w jakiś sposób wspierała kobiety. Prezydentowa Dudowa nie wspiera nikogo, nie wypowiada się w żadnej sprawie, jest kompletnie niema, może zresztą i lepiej, bo gdyby miała mówić jak Duda, to naprawdę byłoby jeszcze gorzej. (...) Ja nie chcę jej oceniać, bo to jest ocena za to, że nie mówi, że nie daje żadnego głosu, że nie wypowiada się w żadnej sprawie, nie staje po żadnej stronie. To po co jest? Totalnie zmarnowane osiem lat, zmarnowane miejsce do tego, żeby parę ciekawych rzeczy zrobić" - zauważył Marcinkiewicz.

Były premier poświęcił jednak chwilę, by pochwalić wypowiedź Kingi Dudy. "W rodzinie Dudów ktoś nosi spodnie i to była córka pana prezydenta, która raz wypowiedziała się bardzo rozsądnie, kiedy prezydent Duda rozpoczął drugą kadencję. To była jedyna wypowiedź, ciekawa wypowiedź, to nie była wypowiedź zgodna z linią prezydenta, więc można" - powiedział na koniec. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.