Mama Roksany Węgiel zawsze robi furorę w sieci. Dla córki rzuciła pracę

Roksana Węgiel szturmem podbiła polski show-biznes, kiedy pięć lat temu wygrała dziecięcą Eurowizję. 13-letnia wówczas wokalistka szybko skradła serca polskiej publiczności i może pochwalić się już sporymi osiągnięciami zawodowymi. Choć dzisiaj jest już pełnoletnia, to na początku kariery, towarzyszyli jej rodzice. Zwłaszcza mama starała się dotrzymywać córce kroku na wydarzeniach branżowych czy koncertach. Zdecydowała się nawet porzucić pracę, aby móc wspierać piosenkarkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski szczerze o Roksanie Węgiel. Podoba mu się?

Kim jest mama Roksany Węgiel?

Edyta Węgiel od samego początku wiedziała, że jej córka ma szansę na muzyczną karierę. To ona zaprowadziła córkę na zajęcia w Jasielskim Domu Kultury, gdzie ta mogła rozwijać swój talent. Kiedy Roksana wygrała Eurowizję i zaczęła intensywnie koncertować, kobieta rzuciła pracę kosmetyczki i poświęciła swój czas na pomoc młodej wokalistce.

Mama rzuciła pracę, by mnie wspierać i ze mną jeździć. Została moim osobistym kierowcą - zdradziła Roxie w rozmowie z "Vivą!".

Mama Roksany Węgiel wielokrotnie podkreślała też, że jest ogromnie dumna ze swojej córki. "Czasem się zastanawiam, skąd moja córka ma tyle pomysłów, siły i odwagi. Zawsze uwielbiała być w centrum uwagi, nie trzeba było jej namawiać, by weszła na scenę. Nawet kiedy ją hejtowano, mówiła: "Mamo, nie przejmuj się, ludzie muszą przecież o czymś rozmawiać". Czasem wydaje mi się, że to moje dziecko jest silniejsze psychicznie ode mnie. Podziwiam ją, bo niejeden dorosły pod taką presją by się załamał" - mówiła w rozmowie z serwisem Party.

Rodziców Roksany Węgiel też dzieli spora różnica wieku. Ich małżeństwo trwa już 20 lat

W wywiadzie dla Plejady Roksana Węgiel zdradziła szczegóły małżeństwa swoich rodziców. Wokalistka przyznała, że dzieli ich duża różnica wieku i na początku ta relacja mogła nie być dobrze odbierana przez środowisko. Rafał Węgiel poznał ukochaną, kiedy ta miała raptem 17 lat. Sam był już wtedy 25-letnim mężczyzną. "Historia zatacza koło" - zauważyła gwiazda, nawiązując do swojej relacji z Kevinem Mglejem.

Pomimo tej różnicy wieku relacja rodziców wokalistki trwa już przeszło 20 lat. Para doczekała się trójki dzieci. Poza Roksaną wychowują jeszcze dwóch synów. Najmłodszy z nich, Tymoteusz, przyszedł na świat w lutym 2020 roku. Gwiazda jest bardzo zżyta ze swoim rodzeństwem. "Ta dwójka to najlepsze, co mnie w życiu spotkało" - napisała pod jednym ze wspólnych zdjęć. Więcej zdjęć Roksany Węgiel z mamą znajdziecie w galerii na górze strony.