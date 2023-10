Kinga Duda jest jedyną córką pary prezydenckiej. Agata i Andrzej Dudowie są z niej dumni, bowiem wykazuje się sporą ambicją. Skończyła studia prawnicze, a także znalazła zatrudnienie w jednej z kancelarii prawniczych. Początkowo po przeprowadzce z Krakowa mieszkała z rodzicami w Pałacu Prezydenckim, potem wynajęła mieszkanie od koleżanki. Obecnie, jak donosi "Fakt", przebywa w kamienicy w jednej z modnych dzielnic stolicy. Dziennikarze dotarli do informacji, ile może kosztować mieszkanie w tym miejscu.

Zdradza tajemnice rodziny Dudów

Kinga Duda mieszka w mieszkaniu za milion zł?

Dziennikarze wpadli na Kingę Dudę, gdy ta wychodziła z kamienicy, znajdującej się na Ochocie. Pod wejściem, w samochodzie, czekał na nią pracownik Służby Ochrony Państwa. Z opublikowanego przez Fakt artykułu dowiadujemy się też, ile kosztują lokale w tej modnej dzielnicy, która znajduje się tuż przy ścisłym centrum. Dziennikarze przeanalizowali dostępne oferty i podają, że "za 44-metrowe, jednopokojowe lokum trzeba zapłacić 666 tys. zł, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 72 mkw, wykończone w wysokim standardzie to wydatek 1,2 mln zł". Nie wiadomo jednak, czy Kinga Duda wynajmuje tam mieszkanie, czy lokal należy do niej.

Jakie nieruchomości należą do majątku Dudów? W 2018 roku kupili willę w Krakowie, skąd pochodzą, która według doniesień ma 150 mkw i składa się z m.in. trzech sypialni, dwóch łazienek oraz przestronnego salonu. W lipcu 2023 roku opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta za zeszły rok. Wynika z niego, że jest on także m.in. współwłaścicielem mieszkania (które miał zamiar sprzedać), a także posiada kredyt do spłaty.

Kinga Duda Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Jak mieszka Kasia Tusk?

Kinga Duda bardzo dba, by nie pokazywać swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Inaczej postępuje córka innego polityka. Kasia Tusk, bo o niej mowa, chętnie zaprasza użytkowników Instagrama do swojego apartamentu w Sopocie. Jest luksusowo, minimalistycznie, dominuje biel i drewno. Nie brakuje jednak marmuru i stylowych dodatków.