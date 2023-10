Medialna afera z udziałem Sebastiana Fabijańskiego i Rafalali rozpoczęła się w marcu 2022 roku. Wszystko zaczęło się od nagrań, które celebrytka umieściła wówczas na Instagramie, ujawniając, że gości u niej późną porą "sławny aktor". Kiedy wyszło na jaw, że chodzi o związanego wówczas z Maffashion Fabijańskiego, wykonawca zaczął się tłumaczyć rzekomą promocją filmu "Inni ludzie", który lada dzień miał wejść do kin. Reżyserka produkcji odcięła się jednak od tej teorii, a między Fabijańskim, Rafalalą i Maffashion doszło do medialnych przepychanek. Aktor wrócił ostatnio pamięcią do wydarzeń tamtej nocy i w gorzkich słowach podzielił się refleksją na swój temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański nie wierzy Dodzie. Mówi, czego nie powinna

Sebastian Fabijański znowu o Rafalali. Zdradził, czy żałuje wspólnego spotkania

Sebastian Fabijański podczas wywiadu w podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego zasugerował, że żałuje wydarzeń z nocy spędzonej z Rafalalą. "Gdybyś mógł cofnąć czas i wymazać jedno wydarzenie ze swojego życia, co to by było?" - zapytał Fabijańskiego Wojewódzki. "Gdybym mógł czas faktycznie cofnąć, nie pojawiłbym się w miejscu, które było trampoliną do miejsca, w którym się znalazłem" - odparł enigmatycznie Fabijański. Kiedy dziennikarz TVN-u dopytał, czy chodzi o Rafalalę, aktor odpowiedział twierdząco.

Sebastian Fabijański już wcześniej zrzucił wszystko na środki odurzające

Sebastian Fabijański już w połowie 2022 roku tłumaczył się ze spotkania z Rafalalą, mówiąc, że był pod wpływem środków odurzających. Jak sam stwierdził, z pamiętnego wieczoru, o którym rozpisywały się portale plotkarskie, niestety niewiele pamięta. "Jak normalnie narkotyków nie biorę, bo nie służą mi za bardzo, tak tego wieczora coś się ze mną wydarzyło takiego, że dałem się namówić. Fizycznie było w porządku, ale z racji tego, że biorę też jeszcze leki po śmierci ojca, wizycie w szpitalu psychiatrycznym, to mnie poskładało (...). Prawdopodobnie połączenie leków z tym narkotykiem spowodowało, że mnie odcięło, (...) że nie pamiętam praktycznie nic" - opowiadał dla Pudelka.