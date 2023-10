Ślub Węgiel odbędzie się szybciej, niż myślimy? WYMOWNE słowa Mgleja

O związku Roksany Węgiel i Kevina Mgleja mówi się od dawna. Choć młoda piosenkarka ma zaledwie 18 lat, już wie, z kim chce spędzić resztę życia. Relacja z producentem muzycznym spotkała się jednak z ogromnym hejtem ze strony internautów. Wszystko przez różnicę wieku między partnerami, która wynosi osiem lat. Roksana i Kevin udowodnili jednak, że połączyła ich prawdziwa miłość. Jakiś czas temu para pochwaliła się zaręczynami. Teraz oboje planują ślub. Wygląda na to, że uroczystość odbędzie się najszybciej, jak to możliwe.

REKLAMA

Zobacz wideo Szmajkowski o Roksanie Węgiel. Popiera to, że ma narzeczonego. "Jest dojrzałą artystką"

Kiedy odbędzie się ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja? Zakochani nie mogą się doczekać

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie szczędzą sobie czułości w sieci. Piosenkarka oraz producent muzyczny są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie często wrzucają wspólne ujęcia. Ostatnio na językach jest temat ich ślubu. Para chętnie wypowiada się o planowaniu uroczystości w różnych wywiadach. Roksana myśli już nawet o sukni ślubnej. "Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli" - zdradziła w rozmowie z "Faktem". Para widocznie nie może się doczekać, aż stanie na ślubnym kobiercu.

Wszystko wskazuje na to, że ceremonia odbędzie się już niedługo. Fotoreporterzy przy każdej okazji sprawdzają, czy na palcu piosenkarki nie widnieje już obrączka. Ostatnio uwagę internautów przykuł fakt, że Kevin nazywa Roksanę żoną. "Z żoną w podróży", "Żona późno wraca z pracy" - w taki sposób podpisuje zdjęcia na profilu na Instagramie. Widocznie producent nie może się doczekać, aż wraz z ukochaną powiedzą sobie "tak". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Roksana o ślubie. Wyznała, jak będzie wyglądała ceremonia

Jakiś czas temu Roksana zdradziła, jak będzie wyglądać jej wyjątkowy dzień. W wywiadzie z "Faktem stwierdziła", że jej oraz ukochanemu zależy na skromnej ceremonii. Chcą świętować w najbliższym gronie rodziny, tak, aby ten dzień był dla nich niezapomniany. "Chcemy to zrobić tylko dla siebie. Jak bierzesz ślub, to jest wasze wspólne święto, więc tylko na tym mi zależy, żebyśmy razem mogli to celebrować. Oczywiście zależy mi też na najbliższych osobach. Chcemy to po prostu świętować w małym gronie i mieć na zawsze ceremonię w swoich sercach. Zależy nam na pięknych wspomnieniach" - podkreśliła w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel wybiera suknię ślubną. Przygotowania ruszyły pełną parą