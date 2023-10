Ujawniła kulisy pracy z Agatą Dudą. Nie jest łatwo. Mówi o wymaganiach

Agata Duda objęła stanowisko pierwszej damy od 2015 roku, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. W czasie ośmiu lat bywania w przestrzeni publicznej zdarzały jej się modowe wpadki, jednak zazwyczaj prezydentowa jest doceniana za stylizacje. Nie unika nasyconych kolorów i kwiatowych sukienek. Jej kreacje czasami wychodzą poza schemat bezpiecznej klasyki. Od lat ubiera ją stylistka Dorota Goldpoint. W ostatnim wywiadzie zdradziła, jaka we współpracy jest pierwsza dama.

Stylistka o pracy z Agatą Dudą: Jest bardzo konkretną osobą

W rozmowie z "Super Expressem" Dorota Goldpoint mówiła o tym, jak pracuje się z Agatą Dudą. Okazuje się, że to jedna z jej najważniejszych klientek. "Jest bardzo konkretną osobą. Ja lubię pracować z osobami, które wiedzą, czego chcą. Bardzo jasno kierują swoje potrzeby, stawiają wymagania. Ta współpraca przebiega już od wielu lat, bardzo sprawnie. Państwo sami mogą ocenić efekty tej współpracy. To bardzo ważne dla mojej marki doświadczenie" - powiedziała projektantka. Dodała też, że przy dobieraniu stylizacji wraz z pierwszą damą nie naśladują innych żon prezydentów, choć, jak się okazuje, w tym przypadku trzeba być czujnym. Nie jest to łatwe zadanie.

Natomiast ważne jest to, że kiedy przygotowujemy kolekcje czy stylizację na dane wydarzenie, musimy też zaobserwować, co w poprzednim roku, w poprzednich latach dana Pierwsza Dama miała na sobie, aby nie powtórzyć koloru - dodała Goldpoint w rozmowie z "Super Expressem".

Jak zdradziła projektantka, ważna jest obserwacja, w jakim otoczeniu będzie przebiegało dane spotkanie. Pod nie jest dobierana odpowiednia stylizacja. Jednak oprócz kolorystyki, jak podkreśliła stylistka, pierwsza dama ma swój własny styl, któremu jest wierna: "Wokół tego stylu mam pole do popisu" - dodała. Więcej zdjęć stylizacji Agaty Dudy na różne okazje znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Agata Duda poznała swoją stylistkę przez księdza

Agata Duda i Dorota Goldpoint współpracują od kilku lat. Prezydentowa prawdopodobnie nie zatrudniłaby projektantki, gdyby nie ksiądz. Pierwsza dama brała udział w kościelnym koncercie w Juracie. To właśnie tamtejszy proboszcz polecił jej stylistkę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Jakiego wyznania jest Agata Duda? W rodzinnym domu ścierały się dwie religie