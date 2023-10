Doda dostała swój drugi już program w Polsacie. "Doda. Dream Show". Niestety , delikatnie mówiąc, nie bije rekordów oglądalności. Wygląda jednak na to, że produkcja postanowiła popracować nad wynikami i dodać formatowi nieco więcej pikanterii. W piątym, najnowszym odcinku pokazano awanturę na spotkaniu biznesowym z wokalistką (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Przypomniano również jeden ze starych wywiadów z Dodą. I to nieprzypadkowy, bo przaśny i wulgarny.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądają relacje Dody z Edytą Górniak? Mocny komentarz

Doda u Kuby Wojewódzkiego: Bzyknę się w kiblu, bo mi się chce

W "Doda. Dream Show" przypomniano początki Dody w show-biznesie. Na ekranie pojawiła się więc Maja Sablewska, która przed laty reprezentowała wokalistkę. Panie kiedyś darły koty. Teraz jednak żyją w zgodzie, toteż Sablewska wypowiadała się o piosenkarce, ukazując ją w pozytywnym świetle. "Doda jest dobrym człowiekiem" - mówiła. Na tym nie koniec, bo przypomniano też fragment kontrowersyjnego wywiadu Dody z Kubą Wojewódzkim z 2004 roku. Przypomnijmy, że to ten, w którym wokalistka się rozbierała. Nie przebierała też w słowach, kiedy mówiła o kontrowersjach z programu "Bar", który dał jej popularność. Chodziło o jej miłosne relacje z ówczesnym narzeczonym - Radosławem Majdanem.

"Po prostu miałam ochotę, bo się nie bzykałam tydzień. Bzyknę się w kiblu, bo mi się chce, a nie dlatego, żeby inni mieli sobie na co patrzeć" - tłumaczyła Doda swoje miłosne ekscesy z "Baru". "To był Twój narzeczony?" - dopytywał Wojewódzki. "Tak, a z kim miałam się bzykać? Tylko z narzeczonymi się bzykam" - odparowała. Wojewódzki jednak dociekał: "Ale po co, dlaczego?", "Bo mi się bzykać chciało" - odpowiedziała poirytowana Doda.

Co ciekawe w "Doda. Dream Show" pominięto scenę, w której pada imię i nazwisko Radosława Majdana. Tymczasem u Wojewódzkiego nazwisko piłkarza pojawiało się wielokrotnie. "Trzeba mieć jakieś zasady, prawda, z obcym pójść do kibla... Czy to był ten futbolista, bramkarz, czy inny narzeczony?" - dociekał dziennikarz. "Z futbolistą, bramkarzem, kochanie kocham cię bardzo, też było fajnie" - opowiadała. Wówczas Wojewódzki zapytał o nazwisko owego piłkarza, a Doda głośno i wyraźnie powiedziała, że chodzi o Radosława Majdana. "I strzelałaś mu gole w toalecie?" - pytał samozwańczy król TVN-u (wówczas Polsatu). "Tak i on mi również" - mówiła rozmarzona Rabczewska.

Doda Screen 'Kuba Wojewódzki'/Polsat

Przypominamy, że w naszej galerii, w górnej części artykułu znajdziecie więcej zdjęć Dody. Również tych archiwalnych. ZOBACZ TEŻ: Doda wspomina pikantny teledysk z Radosławem Majdanem. "Mówili, że mamy się nie ograniczać"